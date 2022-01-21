Реформа оцінки нерухомості зекономила українцям 80 мільйонів гривень

Про це повідомив голова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко. Зібрали найважливіше.

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Реформа оцінки майна

Фонд держмайна запустив комплексну реформу оцінки майна. Першим кроком стала ліквідація майданчиків-посередників, які брали кошти за внесення даних про оцінку до реєстру. Тепер це відбувається повністю безплатно. За підрахунками відомства, загалом громадяни зекономили понад 2 мільярди гривень.

Сервіс автоматичної оцінки вартості нерухомості, який запустили у 2021 році, став другим етапом реформи.

Тепер не обов’язково звертатися до оцінювачів для визначення вартості майна. Щоб отримати оцінку достатньо зайти на сайт та внести необхідну інформацію. Сервісом вже скористалися 800 тисяч разів! А економія для громадян завдяки цій послузі перевищує 80 мільйонів гривень,

– розповів Дмитро Сенниченко.

Одночасно з економією для громадян, завдяки підвищенню прозорості процесу, у третьому кварталі 2021 року надходження до Пенсійного Фонду від операцій з нерухомості зросли на 42% або на 217 мільйонів гривень.

Результати реформи оцінки нерухомості / Фото Фонд держмайна України

Що далі

Наступний етап нашої роботи – ліквідація фракційної оцінки та перехід до світових стандартів оціночної діяльності. Ці зміни дозволять впровадити в Україні правила, зрозумілі для бізнесу з будь-якої країни,

– ділиться планами Сенниченко.

Він додав, що відповідний законопроєкт вже подано до Верховної Ради.

Ухвалення законопроєкту дозволить ліквідувати фракційну оцінку (окреме оцінювання земельної ділянки та нерухомості на ній), а також впровадити провідні стандарти ведення оціночної діяльності та підвищити контроль над діяльністю оцінювачів.

Відповідні нововведення спростять процедуру оцінювання нерухомості, забезпечать підвищення якості послуг та ліквідують можливості для маніпуляцій.