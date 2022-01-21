Об этом сообщил глава Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко. Собрали самое важное.

Интересно Инвестору на заметку: главные участники рынка недвижимости Украины

Реформа оценки имущества

Фонд госимущества запустил комплексную реформу оценки имущества. Первым шагом стала ликвидация площадок-посредников, принимавших средства за внесение данных об оценке в реестр. Теперь это происходит полностью бесплатно. По подсчетам ведомства, всего граждане сэкономили более 2 миллиардов гривен.

Сервис автоматической оценки стоимости недвижимости, запущенный в 2021 году, стал вторым этапом реформы.

Теперь не обязательно обращаться к оценщикам для определения стоимости имущества. Чтобы получить оценку, достаточно зайти на сайт и внести необходимую информацию. Сервисом уже воспользовались 800 тысяч раз! А экономия для граждан благодаря этой услуге превышает 80 миллионов гривен,

– рассказал Дмитрий Сенниченко.

Одновременно с экономией для граждан благодаря повышению прозрачности процесса в третьем квартале 2021 года поступления в Пенсионный Фонд от операций по недвижимости выросли на 42% или на 217 миллионов гривен.



Результаты реформы оценки недвижимости / Фото Фонд госимущества Украины

Что дальше

Следующий этап нашей работы – ликвидация фракционной оценки и переход к мировым стандартам оценочной деятельности. Эти изменения позволят внедрить в Украине правила, понятные для бизнеса из любой страны.

– делится планами Сенниченко.

Он добавил, что соответствующий законопроект уже подан в Верховную Раду.

Принятие законопроекта позволит ликвидировать фракционную оценку (отдельную оценку земельного участка и недвижимости на ней), а также внедрить ведущие стандарты ведения оценочной деятельности и повысить контроль над деятельностью оценщиков.

Соответствующие нововведения упростят процедуру оценки недвижимости, обеспечат повышение качества услуг и ликвидируют возможности манипуляций.