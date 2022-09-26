Як пояснила голова партії "Слуга Народу" Олена Шуляк, законопроєкт встановлює порядок здійснення реконструкції застарілого житлового фонду.

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Як буде проводитися реконструкція

За словами Шуляк, реконструкція буде проводитися двома способами:

з обов’язковим відселенням власників,

без відселення мешканців.

Також передбачається відселення з багатоквартирного будинку, визнаного непридатним до проживання. При цьому власнику житла під час реалізації проєктів виконання програм комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) буде надаватися рівноцінне житло або грошова компенсація.

Знесення багатоквартирних будинків, що експлуатуються, із подальшим будівництвом нових допускається виключно у разі, якщо застосувати інші способи реконструкції неможливо. З інвестором (забудовником) та органом місцевого самоврядування укладається договір про комплексну реконструкцію,

– пояснила Шуляк.

Найбільше повноважень матимуть сільські, селищні та міські ради та їхні виконавчі органи.

Очільниця партії також зауважила, що законопроєкт був розроблений минулого року, проте через початок повномасштабної війни під час підготовки до другого читання у документі довелося змінювати акценти. Відтепер пріоритет нададуть відбудові житла, зруйнованого або пошкодженого внаслідок бойових дій.

"Після перемоги в Україні розпочнеться процес відбудови та відновлення громад. Ми подбали про комплексну реконструкцію застарілого житлового фонду, який наразі через вичерпаний експлуатаційний ресурс є проблемним і некомфортним для життя", – наголосила депутатка.

Також Шуляк розповіла, що реконструкції підлягатимуть не тільки багатоквартирні будинки, а й об’єкти соціально-транспортної інфраструктури, розташовані в межах кварталу, що підлягає реконструкції.