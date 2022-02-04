Про зміни повідомили фахівці порталу про новобудови ЛУН, зазначаючи, що впродовж місяця в ціні зросли усі без винятку формати житла. Зібрали найважливіше.
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Розподіл цін за районами
У Львові найдорожчі квадрати у центрі міста. У спальних районах можна знайти квартиру дешевшу в середньому на 17 тисяч.
У Львові найдорожчі квадрати у центрі міста: за метр у Галицькому районі просять в середньому 43 100 гривні, що на рекордні 7 600 гривень дорожче, ніж у січні. Найдешевше житло нині у Сихівському районі – 25 900 гривні за квадрат, – ідеться у звіті порталу.
Які сегменти дорожчали найстрімкіше
Зазначається, що упродовж місяця зросли ціни на всі види житла:
- економклас в середньому коштує 17 000 гривень за метр квадратний,
- комфорт – 21 000 гривень за метр квадратний,
- бізнес – 29 400 гривень за метр квадратний,
- преміум – 38 900 гривень за метр квадратний.
Зараз експерти не дають однозначної відповіді, чого очікувати далі. Частина із них вважає, що до кінця року ринок нерухомості зросте ще на 12%. Водночас ніхто не виключає форс-мажорних обставин, які можуть обвалити економіку та купівельну спроможність українців.