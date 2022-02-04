Про зміни повідомили фахівці порталу про новобудови ЛУН, зазначаючи, що впродовж місяця в ціні зросли усі без винятку формати житла. Зібрали найважливіше.

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Розподіл цін за районами

У Львові найдорожчі квадрати у центрі міста. У спальних районах можна знайти квартиру дешевшу в середньому на 17 тисяч.

У Львові найдорожчі квадрати у центрі міста: за метр у Галицькому районі просять в середньому 43 100 гривні, що на рекордні 7 600 гривень дорожче, ніж у січні. Найдешевше житло нині у Сихівському районі – 25 900 гривні за квадрат, – ідеться у звіті порталу.

Нерухомість – популярний актив серед інвесторів різного рівня. Правильно зайти на ринок допоможе Корпорація Нерухомості РІЕЛ, яка за 19 років діяльності успішно реалізувала понад 60 об'єктів.

Які сегменти дорожчали найстрімкіше

Зазначається, що упродовж місяця зросли ціни на всі види житла:

економклас в середньому коштує 17 000 гривень за метр квадратний,

в середньому коштує 17 000 гривень за метр квадратний, комфорт – 21 000 гривень за метр квадратний,

– 21 000 гривень за метр квадратний, бізнес – 29 400 гривень за метр квадратний,

– 29 400 гривень за метр квадратний, преміум – 38 900 гривень за метр квадратний.

Зараз експерти не дають однозначної відповіді, чого очікувати далі. Частина із них вважає, що до кінця року ринок нерухомості зросте ще на 12%. Водночас ніхто не виключає форс-мажорних обставин, які можуть обвалити економіку та купівельну спроможність українців.

Нагадаємо, що упродовж 2021 року середня ціна на квадратний метр житла в новобудовах у Львові зросла від 18 300 до 20 900 гривень, мінімальна – з 12 500 до 14 000 гривень. Це перше суттєве подорожчання львівської нерухомості з 2014 року.