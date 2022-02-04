Об изменениях сообщили специалисты портала о новостройках ЛУН, отмечая, что в течение месяца в цене выросли все форматы жилья. Собрали самое важное.

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Распределение цен по районам

Во Львове самые дорогие квадраты в центре города. В спальных районах можно найти квартиру дешевле в среднем на 17 тысяч.

Во Львове самые дорогие квадраты в центре города: за метр в Галицком районе просят в среднем 43 100 гривен, что на рекордные 7 600 гривен дороже, чем в январе. Самое дешевое жилье сейчас в Сыхивском районе – 25 900 гривен за квадрат,

– говорится в отчете портала.

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Какие сегменты дорожали быстрее всего

Отмечается, что за месяц выросли цены на все виды жилья:

экономкласс в среднем стоит 17 000 гривен за метр квадратный,

в среднем стоит 17 000 гривен за метр квадратный, комфорт – 21 000 гривен за метр квадратный,

– 21 000 гривен за метр квадратный, бизнес – 29 400 гривен за метр квадратный,

– 29 400 гривен за метр квадратный, премиум – 38 900 гривен за квадратный метр.

Сейчас эксперты не дают однозначного ответа, чего ждать дальше. Часть из них считает, что к концу года рынок недвижимости вырастет еще на 12%. В то же время, никто не исключает форс-мажорных обстоятельств, которые могут обрушить экономику и покупательную способность украинцев.

Напомним, что за 2021 год средняя цена на квадратный метр жилья в новостройках во Львове выросла от 18 300 до 20 900 гривен, минимальная – с 12 500 до 14 000 гривен. Это первое существенное удорожание львовской недвижимости с 2014 года.