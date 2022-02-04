Рекордне подорожчання: скільки коштує нерухомість у Львові

На початку лютого, у порівнянні із січневими цінами, середня вартість житла у Львові зросла до 22 200 гривень за квадратний метр. Це на 500 гривень більше, ніж у попередньому місяці.

Про зміни повідомили фахівці порталу про новобудови ЛУН, зазначаючи, що впродовж місяця в ціні зросли усі без винятку формати житла. Зібрали найважливіше.

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Розподіл цін за районами

У Львові найдорожчі квадрати у центрі міста. У спальних районах можна знайти квартиру дешевшу в середньому на 17 тисяч.

У Львові найдорожчі квадрати у центрі міста: за метр у Галицькому районі просять в середньому 43 100 гривні, що на рекордні 7 600 гривень дорожче, ніж у січні. Найдешевше житло нині у Сихівському районі – 25 900 гривні за квадрат, – ідеться у звіті порталу.

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Які сегменти дорожчали найстрімкіше

Зазначається, що упродовж місяця зросли ціни на всі види житла:

економклас в середньому коштує 17 000 гривень за метр квадратний,

в середньому коштує 17 000 гривень за метр квадратний, комфорт – 21 000 гривень за метр квадратний,

– 21 000 гривень за метр квадратний, бізнес – 29 400 гривень за метр квадратний,

– 29 400 гривень за метр квадратний, преміум – 38 900 гривень за метр квадратний.

Зараз експерти не дають однозначної відповіді, чого очікувати далі. Частина із них вважає, що до кінця року ринок нерухомості зросте ще на 12%. Водночас ніхто не виключає форс-мажорних обставин, які можуть обвалити економіку та купівельну спроможність українців.

, що упродовж 2021 року середня ціна на квадратний метр житла в новобудовах у Львові зросла від 18 300 до 20 900 гривень, мінімальна – з 12 500 до 14 000 гривень. Це перше суттєве подорожчання львівської нерухомості з 2014 року.