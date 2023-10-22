Коридори зазвичай є невеликим приміщенням, тож якщо припуститися багатьох хиб, він стане ще меншим і некомфортним. Будівельник і лідер команди LESNIK.PRO Андрій Леснік розповів про сім найпоширеніших помилок в дизайні коридору.

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Помилки в дизайні коридору, про які всі шкодують

Перша хиба, на яку вказує експерт, – це незручна габаритна шафа. Вона, звичайно, зручна тим, що вміщує багато речей та всякого приладдя. Однак величезна шафа – це не практично, вона заважає тим, що "краде" багато місця.

Якщо аналізувати, що естетично в коридорі, а що ні, то розподільчий щит на стіні – це погана ідея. Він не лише "вибивається з інтер'єру" та має негарний вигляд, а й заважає. Краще обрати вбудований варіант щитка.

Серед інших помилок будівельник називає непрактичну підлогу, відсутність дзеркала, полички для взуття та місця для сидіння, погане освітлення. Гортайте карусель, щоб зрозуміти причину й дізнатися кілька цінних порад.

Найпоширеніші помилки та поради, як їх не припуститися / Фото з інстаграму lesnik.pro

Якщо врахуєте ці поради, то у вас буде можливість облаштувати місткий, затишний та естетично привабливий коридор.