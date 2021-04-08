Чому ремонт може стати провалом: нюанс, який потрібно обов'язково врахувати

Ремонт у квартирі чи будинку – процес складний як фінансово, так і морально. Перед тим як його починати, потрібно передбачити кілька нюансів.

Одним з таких є планувальне рішення. Без нього результат ремонту може розчарувати власників. Чому – розповіла дизайнерка інтер'єру Ольга Максимова.

Цікаво Як декорувати інтер'єр, щоб зробити квартиру модною: 3 поради

Важливість планувального рішення на етапі початку ремонту. Для чого це потрібно? У першу чергу для того, щоб ремонт не вимагав переробок, а найчастіше так і відбувається, коли ремонт починають робити без проєкту. Неточність розмірів, розетки перекриваються шафами, дверцятам холодильника повністю заважає відкритися батарея і т. д.,

– зазначила Максимова.

Як правильно почати ремонт

За словами дизайнерки інтер'єру, будь-який ремонт потрібно починати саме з планувального рішення. Він є "скелетом майбутнього об'єкта".

Планувальне рішення дозволяє передбачити можливі помилки й виключити їх під час ремонту.

Починайте ремонт з планувального рішення – це дозволить уникнути помилок / Фото pinterest

Читайте Як облаштувати балкон або лоджію у квартирі: 5 порад

Звичайно, можна підібрати меблі, декор, матеріали, максимально привабливі й зі смаком, але інтер'єр буде виглядати незакінченим, якщо планувальне рішення не буде повністю продуманим. І згодом подальша експлуатація приміщення буде приносити дискомфорт як фізичний, так і емоційний,

– додала дизайнерка інтер'єру.

Вона пояснила, що навіть у великій квартирі без правильного планувального рішення можна зробити масу помилок, після чого житло не буде функціональним і зручним для проживання.

Ольга Максимова наголосила, що планувальне рішення не тільки поліпшить комфорт життя, але і дозволить суттєво заощадити під час ремонту. Адже воно дозволить "розрахувати всі етапи, оцінити часові та грошові ресурси й уникнути непередбачених витрат".