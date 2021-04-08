Ремонт в квартире или доме – процесс сложный как финансово, так и морально. Перед тем как его начинать, нужно предусмотреть несколько нюансов.

Одним из таких является планировочное решение. Без него результат ремонта может разочаровать владельцев. Почему – рассказала дизайнер интерьера Ольга Максимова.

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Важность планировочного решения на этапе начала ремонта. Для чего это нужно? В первую очередь для того, чтобы ремонт не требовал переделок, а это зачастую так и происходит, когда ремонт начинают делать без проекта. Неточность размеров, розетки перекрываются шкафами, дверце холодильника полностью мешает открыться батарея и пр.,

– отметила Максимова.

Как правильно начать ремонт

По словам дизайнера интерьера, любой ремонт нужно начинать именно с планировочного решения. Он является "скелетом будущего объекта".

Планировочное решение позволяет предугадать возможные ошибки и исключить их при ремонте.

Начинайте ремонт с планировочного решения – это позволит избежать ошибок / Фото pinterest

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Конечно, можно подобрать мебель, декор, материалы, максимально привлекательные и со вкусом, но интерьер будет выглядеть незаконченным, если планировочное решение не будет полностью продумано. И впоследствии дальнейшая эксплуатация помещения будет приносить дискомфорт как физический, так и эмоциональный,

– добавила дизайнер интерьера.

Она пояснила, что даже в большой квартире без правильного планировочного решения можно сделать массу ошибок, после чего жилье не будет функциональным и удобным для проживания.

Ольга Максимова подчеркнула, что планировочное решение не только улучшит комфорт жизни, но и позволит существенно сэкономить во время ремонта. Ведь оно позволит "рассчитать все этапы, оценить временные и денежные ресурсы и избежать непредвиденных трат".