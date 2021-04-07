Як облаштувати балкон або лоджію у квартирі: 5 порад
Балкон і лоджія є невід'ємною частиною квартири і будинку. Тому вони також вимагають правильного облаштування і оформлення.
Джерело:Інстаграм Анни Пашковської
Стилістика житла має бути витримана, у тому числі на балкон і лоджії. Як цього досягнути і що ще потрібно врахувати – розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Пашковська.
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Якщо у вас є бажання змінити свій балкон і хочеться хоча б влітку бачити цей простір затишним, як у Швеції чи Данії, читайте і зберігайте,
– зазначила Пашковська.
Як організувати простір на балконі або лоджії
1. Орієнтуйтеся на інтер'єр приміщення, що примикає до балкона
За словами дизайнерки інтер'єру, стилістику житла важливо витримувати у кожному приміщенні. Наприклад, якщо у спальні переважає монохром (наприклад, чорний і бежевий кольори) – для балкона або лоджії слід вибрати ці ж відтінки. Це можуть бути меблі або декоративні елементи (подушки, пледи та ін.).
2. Обіграйте вид з балкона
Доволі часто огляд з квартири або будинку не зовсім такий, як хотілося б. Однак можна помітити цікаві особливості і підкреслити їх деякими деталями з нової обстановки.
Наприклад, якщо навпроти стоїть будинок з коричневої цегли, підберіть теракотові горщики для рослин. Інша паралель – бляшані горщики: вони перегукуються з сірим цоколем,
– пояснила дизайнерка інтер'єру.
Правильний підхід до оформлення зробить балкон затишним і комфортним / Фото pinterest
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3. Вибудовуйте обстановку на контрастах
В оформленні важливо пам'ятати про контрасти. За словами Анни Пашковської, "яскраві предмети гармонійно розкриються на тлі більш спокійних, а темні добре підтримувати світлими – і навпаки". Вона уточнила, що це правило є універсальним і підійде для будь-якого приміщення.
Правильні контрасти прикрасять балкон / Фото pinterest
4. Рослини
Живі рослини додадуть свіжості і жвавості інтер'єру. Однак вибирайте максимально невибагливі рослини.
5. Вуличні меблі і водовідштовхувальні тканини
Ця порада від дизайнерки інтер'єру підійде тим, хто хоче змінити незасклений балкон.
Щоб все літо не довелося виносити-заносити на балкон крісла і подушки, намагаючись уберегти їх від негоди, вибирайте меблі для outdoor-зон. Найпопулярніші матеріали крісел, стільців, і столиків – тік, акація, штучний ротанг, оброблені спеціальними просоченнями, і, звичайно, метал,
– резюмувала Анна Пашковська.
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