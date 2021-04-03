Самостійний ремонт у квартирі: 5 серйозних помилок власників

Дуже багато власників квартир вирішують робити ремонт самостійно. Найчастіше це пов'язано з обмеженим бюджетом і бажанням заощадити кошти.

У таких ситуаціях трапляються серйозні помилки. Про поширені з них розповіла дизайнерка інтер'єру Анастасія Тітова.

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5 помилок при самостійному ремонті

1. Демонтаж, порушення цілісності несучих стін, колон та опор. За словами дизайнерки інтер'єру, не слід перевіряти на собі наслідки. Також не можна чіпати вентиляційні шахти.

2. Перенесення, зміщення санвузлів або кухні в інші приміщення. Вся справа в тому, що існує можливість затоплення сусідів знизу, тому таке перепланування не узаконять.

3. Об'єднання балкона або лоджії з будь-якої кімнатою без попереднього узгодження такого перепланування. Спочатку необхідно узаконити всі дії і лише потім приступати до робіт.

Перепланування необхідно узаконити і тільки потім починати роботи​ / Фото pinterest

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4. Якщо у кухні є газовий котел, заборонено об'єднувати приміщення з вітальнею.

Це питання стосується вже не тільки узгодження за інженерно-будівельними нормами, а ще й тягне за собою зміну газового проєкту (читаємо – неможливо),

– пояснила Анастасія Тітова.

5. Додавати додаткові батареї, які ви підключаєте до контуру опалення будинку. За словами дизайнерки інтер'єру, це є незаконним порушенням інженерних мереж будинку. При цьому очікуваного тепла власники житла не отримають, а їхні сусіди будуть мерзнути.

Насправді, всіх цих помилок можна легко уникнути, знаючи, як правильно вибудовувати простір, і отримати законне зручне планування, яке підійде найбільше вашим вимогам,

– резюмувала дизайнерка інтер'єру.