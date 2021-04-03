Очень многие владельцы квартир решают делать ремонт самостоятельно. Чаще всего это связано с ограниченным бюджетом и желанием сэкономить средства.

В таких ситуациях случаются серьезные ошибки. О распространенных из них рассказала дизайнер интерьера Анастасия Титова.

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5 ошибок при самостоятельном ремонте

1. Демонтаж, нарушение целостности несущих стен, колонн и опор. По словам дизайнера интерьера, не следует проверять на себе последствия. Также нельзя трогать вентиляционные шахты.

2. Перенос, смещение санузлов или кухни в другие помещения. Все дело в том, что существует возможность затопления соседей снизу, поэтому такую перепланировку не узаконят.

3. Объединение балкона или лоджии с какой-либо комнатой без предварительного согласования такой перепланировки. Вначале наобходимо узаконить все действия и только потом приступать к работам.

Перепланировку необходимо узаконить и только потом начинать работы / Фото pinterest

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4. Если в кухне есть газовый котел, запрещено объединять помещение с гостиной.

Этот вопрос касается уже не только согласования по инженерно-строительным нормам, а еще и тянет за собой изменение газового проекта (читаем – невозможно),

– пояснила Анастасия Титова.

5. Добавлять дополнительные батареи, которые вы подключаете к контуру отопления дома. По словам дизайнера интерьера, это является незаконным нарушением инженерных сетей дома. При этом ожидаемого тепла владельцы жилья не получат, а их соседи будут мерзнуть.

На самом деле, всех этих ошибок можно легко избежать, зная как правильно выстраивать пространство, и получить законную удобную планировку, которая подойдет больше всего вашим требованиям,

– резюмировала дизайнер интерьера.