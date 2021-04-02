Ремонт житла є складним і трудомістким процесом. Однак навіть найдорожчий дизайн не гарантує затишок квартирі і будинку.

Створити особливу атмфосферу і настрій вдома можна самостійно. Які предмети допоможуть це зробити – розповіла дизайнерка інтер'єру Дарина Манілова.

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Згоден з виразом, що затишок створюється своїми руками? Вважаю, що він повинен бути не лише вдома, але і на робочому місці. Що мені допомагає створити атмосферу спокою і гармонії навколо, і що я рекомендую використовувати у декорі своїм клієнтам?

– зазначила Манілова.

Актуальні предмети меблів і декору

1. Дерево і природні матеріали в інтер'єрі: бетон, камінь та ін.

2. Рослини.

Зелені рослини прикрасять будь-який інтер'єр / Фото pinterest

3. Картини, постери.

Потрібний настрій приміщенню подарують картини / Фото pinterest

4. Постільна білизна з натуральних матеріалів: льон, шовк.

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5. Свічки з соєвого воску ручної роботи з потріскуванням/імітацією багаття.

Свічки завжди вважалися елементом, який створює особливу атмосферу / Фото wbkids

6. Дерев'яні шафи/стелажі.

7. Скандинавські меблі IKEA.

Меблі IKEA, за словами дизайнерки інтер'єру, дозволять створити затишок​ / Фото pinterest