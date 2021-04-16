Запорука вдалого ремонту в квартирі чи будинку – правильна будівельна бригада. На її пошуки може знадобитися значна кількість часу.

Гарна бригада дозволить уникнути помилок під час ремонту. Як правильно вибрати будівельну бригаду розповіли дизайнери інтер'єру з Full House Design.

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Як вибрати бригаду для ремонту

У хорошої будівельної бригади повинен бути чіткий графік робіт і прайс відповідно до матеріалів і обсягу робіт. Замовник повинен мати можливість ознайомитися з ним перед початком співпраці.

відповідно до матеріалів і обсягу робіт. Замовник повинен мати можливість ознайомитися з ним перед початком співпраці. Майстри бригади повинні знати і вміти працювати з сучасними будівельними матеріалами, знати нові будівельні техніки та інструменти.

Тому задумайтесь, якщо двері прихованого монтажу наводять на будівельників жах, а обрізка плитки під 45 градусів викликає в руках тремор,

– уточнили дизайнери інтер'єру.

У бригаді мають бути профільні фахівці (електрик, сантехнік та ін.) для кожного етапу робіт.

У бригаді мають бути профільні фахівці / Фото pinterest

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Важливим показником є вміння працювати в команді з дизайнером. Це дозволить уникнути помилок під час ремонту, а в разі якщо вони виникли – оперативно знайти рішення.

є вміння працювати в команді з дизайнером. Це дозволить уникнути помилок під час ремонту, а в разі якщо вони виникли – оперативно знайти рішення. Хороші фахівці повинні вміти читати та розуміти будівельні креслення.

Справжні професіонали, як тільки отримують на руки креслярську документацію, намагаються вникнути та вивчити кожну деталь, кожен вузол і т.п. І якщо виникають питання, не посміхаються і не пропонують спростити процес або замінити матеріали, а задають уточнюючі питання і намагаються розібратися,

– розповіли дизайнери інтер'єру.

Слід пам'ятати, що дешева будівельна бригада може зробити неякісний ремонт, а усунення помилок вимагає багато часу і додаткові витрати.