Залог удачного ремонта в квартире или доме – правильная строительная бригада. На ее поиски может понадобиться значительное количество времени.

Хорошая бригада позволит избежать ошибок во время ремонта. Как правильно выбрать строительную бригаду рассказали дизайнеры интерьера из Full House Design.

Интересно Интерьер маленькой квартиры: как превратить минусы в плюсы

Как выбрать бригаду для ремонта

У хорошей строительной бригады должен быть четкий график работ и прайс в соответствии с материалами и объемом работ. Заказчик должен иметь возможность ознакомиться с ним перед началом сотрудничества.

в соответствии с материалами и объемом работ. Заказчик должен иметь возможность ознакомиться с ним перед началом сотрудничества. Мастера бригады должны знать и уметь работать с современными строительными материалами, знать новые строительные техники и инструменты.

Поэтому задумайтесь, если двери скрытого монтажа повергают строителей в ужас, а обрезка плитки под 45 градусов вызывает в руках тремор,

– уточнили дизайнеры интерьера.

В бригаде должны быть профильные специалисты (электрик, сантехник и пр.) для каждого этапа работ.

В бригаде должны быть профильные специалисты / Фото pinterest

Важно Как оформить окна в квартире: дизайнер интерьера назвала модные фишки

Важным показателем является умение работать в команде с дизайнером. Это позволит избежать ошибок во время ремонта, а в случае если они возникли – оперативно найти решение.

является умение работать в команде с дизайнером. Это позволит избежать ошибок во время ремонта, а в случае если они возникли – оперативно найти решение. Хорошие специалисты должны уметь читать и понимать строительные чертежи.

Настоящие профессионалы, как только получают на руки чертежную документацию, стараются вникнуть и изучить каждую деталь, каждый узел и т.п. И если возникают вопросы, не ухмыляются и не предлагают упростить процесс или заменить материалы, а задают уточняющие вопросы и стараются разобраться, – рассказали дизайнеры интерьера.

Следует помнить, что дешевая строительная бригада может сделать некачественный ремонт, а устранение ошибок потребует много времени и дополнительные траты.