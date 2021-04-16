Как найти хороших строителей для ремонта квартиры: 5 важных пунктов
Залог удачного ремонта в квартире или доме – правильная строительная бригада. На ее поиски может понадобиться значительное количество времени.
Источник:Инстаграм Full House Design
Хорошая бригада позволит избежать ошибок во время ремонта. Как правильно выбрать строительную бригаду рассказали дизайнеры интерьера из Full House Design.
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Как выбрать бригаду для ремонта
- У хорошей строительной бригады должен быть четкий график работ и прайс в соответствии с материалами и объемом работ. Заказчик должен иметь возможность ознакомиться с ним перед началом сотрудничества.
- Мастера бригады должны знать и уметь работать с современными строительными материалами, знать новые строительные техники и инструменты.
Поэтому задумайтесь, если двери скрытого монтажа повергают строителей в ужас, а обрезка плитки под 45 градусов вызывает в руках тремор,
– уточнили дизайнеры интерьера.
- В бригаде должны быть профильные специалисты (электрик, сантехник и пр.) для каждого этапа работ.
В бригаде должны быть профильные специалисты / Фото pinterest
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- Важным показателем является умение работать в команде с дизайнером. Это позволит избежать ошибок во время ремонта, а в случае если они возникли – оперативно найти решение.
- Хорошие специалисты должны уметь читать и понимать строительные чертежи.
Настоящие профессионалы, как только получают на руки чертежную документацию, стараются вникнуть и изучить каждую деталь, каждый узел и т.п. И если возникают вопросы, не ухмыляются и не предлагают упростить процесс или заменить материалы, а задают уточняющие вопросы и стараются разобраться, – рассказали дизайнеры интерьера.
Следует помнить, что дешевая строительная бригада может сделать некачественный ремонт, а устранение ошибок потребует много времени и дополнительные траты.
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