Як знайти хороших будівельників для ремонту квартири: 5 важливих пунктів

Джерело:Інстаграм Full House Design
Запорука вдалого ремонту в квартирі чи будинку – правильна будівельна бригада. На її пошуки може знадобитися значна кількість часу.
Гарна бригада дозволить уникнути помилок під час ремонту. Як правильно вибрати будівельну бригаду розповіли дизайнери інтер'єру з Full House Design.
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Тому задумайтесь, якщо двері прихованого монтажу наводять на будівельників жах, а обрізка плитки під 45 градусів викликає в руках тремор,
– уточнили дизайнери інтер'єру.
У бригаді мають бути профільні фахівці / Фото pinterest
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Справжні професіонали, як тільки отримують на руки креслярську документацію, намагаються вникнути та вивчити кожну деталь, кожен вузол і т.п. І якщо виникають питання, не посміхаються і не пропонують спростити процес або замінити матеріали, а задають уточнюючі питання і намагаються розібратися,
– розповіли дизайнери інтер'єру.
Слід пам'ятати, що дешева будівельна бригада може зробити неякісний ремонт, а усунення помилок вимагає багато часу і додаткові витрати.