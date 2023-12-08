Скільки часу займає ремонт ванної кімнати насправді: висновки експертів

Ремонт у ванній кімнаті справді вартий витраченого часу. Проте варто орієнтуватися, скільки він в середньому триває, щоб правильно спланувати комплекс робіт.

Точна тривалість ремонту залежатиме від ваших ідей та типу ванної кімнати, яку ви оновлюєте. Проте ці вказівки експертів допоможуть зробити весь процес більш організованим.

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Ремонту у ванній кімнаті: скільки часу це займає

Ремонт ванної відбувається за схемою, яка починається з планування і, якщо ви уникнете суттєвих помилок, закінчується стильним результатом. Але скільки це займає часу?

Усе залежить від розміру, обсягу роботи, наявності матеріалів і непередбачуваних проблем, які можуть виникнути під час процесу реконструкції. Зазвичай, якщо все рухається за планом, можна очікувати, що ремонт триватиме від восьми до дванадцяти тижнів,

– пояснює власниця дизайнерської компанії Лія Таттлман.

Ремонт ванної кімнати – це покроковий процес, тому дизайнери розписали все поетапно. Ось скільки часу займає кожен вид роботи:

замовлення всіх матеріалів – один-два тижні;

демонтаж наявних світильників, підлоги та, можливо, стін – один-два тижні;

чорновий сантехнічний і електричний монтаж – один-два тижні;

встановлення нових деталей, матеріалів, враховуючи фарбування – від трьох до шести тижнів (залежно від наявності матеріалів);

аксесуари та завершальні штрихи (від вікон до рушників) – один-два тижні.

Що слід враховувати окремо

Важливий фактор, що є суто індивідуальний, і значно впливає на час, – це виготовлення меблів на замовлення. "Термін виготовлення шафи може становити від 10 до 14 тижнів або більше, створення шаблону стільниці та виготовлення займає кілька тижнів", – Лія каже, що це все потрібно брати до уваги.