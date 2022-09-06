Щоб не закинути процес, команда архітекторів та реставраторів вирішила продовжувати відновлення садиби власними силами. Заощаджені кошти від торішніх робіт дозволили провести комплексний процес науково-технологічних досліджень інтер’єрів палацу та хіміко-технологічного аналізу понад 300 зразків матеріалів оздоблення інтер’єрів.

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Які роботи проведені

Команда вже провела розчистку 46 каналів системи пічного та повітряного опалення. Також вони розчистили ділянки збереженого оздоблення стін, поверхні історичної напільної плитки. Крім того, відновили більшу частину планувальної структури палацу, зміненої за радянських часів.



Стан палацу всередині у 2013 році / Фото Сергій Криниця

Команда самостійно придбала мінімальне обладнання, матеріали та інструменти.

Наразі реставратори планують відновити історичне перекриття у чотирьох приміщеннях. Це дасть змогу відбудувати зруйновані цегляні стіни та прибрати цегляні перегородки, які негативно впливають на стан існуючого перекриття з оригінальними мармуровими покриттям та сходами.

"Не виконання цих робіт вже зараз – призведе до більших руйнувань", – наголошують реставратори.

Стан палацу всередині у 2013 році / Фото Сергій Криниця

З цією метою вони замовили дубові балки таких саме розмірів, які були за Шувалових, але наразі шукають кошти, щоб їх оплатити. Загальна вартість дубових балок та їх доставка з Полтавщини складає 64 тисяч гривень.

Реставратори сумніваються, що встигнуть провести необхідні роботи до настання холодів.

Сьогодні найближча перспектива – убезпечити палац на період осінніх, зимових та весняних негод. Бо пам’ятка є унікальним зразком данської національної архітектури та єдиною будівлею данського архітектора Андреаса Клемменсена на теренах України,

– розповів Анатолій Ізотов.

Зараз реставратори відкрили збір коштів на збереження палацу.



Стан палацу всередині у 2013 році / Фото Сергій Криниця