Чтобы не забросить процесс, команда архитекторов и реставраторов решила продолжать восстановление усадьбы своими силами. Сэкономленные средства от прошлогодних работ позволили провести комплексный процесс научно-технологических исследований интерьеров дворца и химико-технологического анализа более 300 образцов отделочных материалов.

Читайте также Работа велась непрерывно, – как КН РИЕЛ способствовала эвакуации жителей из ЖК "Львовский Квартал"

Какие работы проведены

Команда провела расчистку 46 каналов системы печного и воздушного отопления. Также они расчистили участки сохранившейся отделки стен, поверхности исторической напольной плитки. Кроме того, восстановили большую часть планировочной структуры дворца, измененной в советское время.



Состояние дворца внутри в 2013 году / Фото Сергей Криница

Команда самостоятельно приобрела минимальное оборудование, материалы и инструменты.

Реставраторы планируют восстановить историческое перекрытие в четырех помещениях. Это позволит отстроить разрушенные кирпичные стены и убрать кирпичные перегородки, которые негативно влияют на состояние существующего перекрытия с оригинальным мраморным покрытием и лестницей.

"Не выполнение этих работ уже сейчас – приведет к большим разрушениям", – подчеркивают реставраторы.

Состояние дворца внутри в 2013 году / Фото Сергей Криница

С этой целью они заказали дубовые балки таких же размеров, как были при Шуваловых, но сейчас ищут средства, чтобы их оплатить. Общая стоимость дубовых балок и их доставка из Полтавской области составляет 64 тысячи гривен.

Реставраторы сомневаются, что успеют провести необходимые работы до наступления холодов.

Сегодня ближайшая перспектива – обезопасить дворец на период осенних, зимних и весенних непогод. Ибо памятник является уникальным образцом датской национальной архитектуры и единственным зданием датского архитектора Андреаса Клемменсена на территории Украины,

– рассказал Анатолий Изотов.

В настоящее время реставраторы открыли сбор средств на сохранение дворца.



Состояние дворца внутри в 2013 году / Фото Сергей Криница