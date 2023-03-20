Ретрофутуризм (стимпанк) виник у розпал урбанізації і знайшов своє застосування у сучасному дизайні інтер'єру. Він поєднує вікторіанські тенденції та індустріальний декор.

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Які головні особливості

натуральні матеріали;

світильники, типові для вікторіанської епохи (наприклад, газові лампи);

шкіряні меблі;

промисловий декор (компаси, старовинний годинник, друкарські машинки, карти);

здебільшого темні відтінки (коричневий, цегляний, теракотовий, темно-коричневий, чорний, сірий);

кілька світлих акцентів.

Вибір оздоблювальних матеріалів та меблів

Для обробки стін та підлоги варто віддати перевагу бетону, дереву та цеглі. Підлога та стіни найчастіше роблять темними.

Для того, щоб дім не був сірим та нудним, акцент роблять на освітленні. Світло має бути теплим, жовтим.

Що стосується меблів, то ідеальними будуть м'які шкіряні крісла та дивани. Вінтажні столи, стільці, металеві стелажі також доповнять інтер'єр.

Декор у стилі ретрофутуризм

Провідну роль у стимпанку відіграє декор. Це можуть бути старовинні карти, телескопи, барометри, глобуси. Атмосферні предмети створять неповторний інтер'єр із акцентом на фантастичну тематику.

Ви можете знайти декор на теми пригод та подорожей. Фігурки підводних човнів, кораблів, дирижаблів стануть чудовим рішенням для кімнати.

Ванна у ретрофутуристичній квартирі також є предметом захоплення. Мідні та латунні крани, металеві труби, стіни з імітацією старого бетону точно здивують ваших гостей. Щодо кухні – обирайте гарнітур грубої форми та антикварні меблі. Це посилить дух авантюризму.