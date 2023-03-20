Ретрофутуризм (стимпанк) возник в разгар урбанизации и нашел свое применение в современном дизайне интерьера. Он совмещает викторианские тенденции и индустриальный декор.

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Какие главные особенности

натуральные материалы;

светильники, типичные для викторианской эпохи (например, газовые лампы);

кожаная мебель;

промышленный декор (компасы, старинные часы, пишущие машинки, карты);

в основном темные оттенки (коричневый, кирпичный, терракотовый, темно-коричневый, черный, серый);

несколько светлых акцентов.

Выбор отделочных материалов и мебели

Для отделки стен и полов следует отдать предпочтение бетону, дереву и кирпичу. Полы и стены чаще делают темными.

Для того, чтобы дом не был серым и скучным, акцент делают на освещении. Свет должен быть теплым, желтым.

Что касается мебели, то идеальными будут мягкие кожаные кресла и диваны. Винтажные столы, стулья, металлические стеллажи также дополнят интерьер.

Декор в стиле ретрофутуризма

Ведущую роль в стимпанке играет декор. Это могут быть старинные карты, телескопы, барометры, глобусы. Атмосферные предметы создадут уникальный интерьер с акцентом на фантастическую тематику.

Вы можете найти декор на тему приключений и путешествий. Фигурки подлодок, кораблей, дирижаблей станут отличным решением для комнаты.

Ванная в ретрофутуристической квартире также предмет захвата. Медные и латунные краны, металлические трубы, стены с имитацией ветхого бетона точно удивят ваших гостей. Относительно кухни – выбирайте гарнитур грубой формы и антикварную мебель. Это усилит дух авантюризма.