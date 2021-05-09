Рейки в інтер'єрі: модні варіанти та актуальні рішення

Рейки в інтер'єрі стали популярними протягом останніх кількох років. Це рішення дозволяє прикрасити приміщення та зробити його стильним.

Однак не всі рейки актуальні, є й невдалі варіанти. Детальніше розповіла дизайнерка інтер'єру Ірина Лисюк.

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Відразу попереджаю, це суто мій суб'єктивний погляд. Тому не приймайте на свій рахунок і не ображайтесь, якщо виявите у своєму інтер'єрі варіант, який я не раджу. Кінець кінцем, все це – справа смаку,

– зазначила Лисюк.

Рейки в інтер'єрі: корисні підказки

Рейки можуть бути з дерева, гіпсу, металу, строкаті, вертикальні, горизонтальні, діагональні – все залежить від особистих уподобань. За допомогою рейок інтер'єр можна як прикрасити, так і спотворити його.

Рейки стануть чудовим рішенням, яке прикрасить інтер'єр / Фото pinterest

Рейки – це дуже активний декораторський прийом. Використовувати його треба обережно! Якщо ви не впевнені у своїх силах, краще не ризикуйте,

– пояснила дизайнерка інтер'єру.

Що виглядає актуально та стильно

Вузькі рейки (2,5 сантиметри).

Вузькі проміжки між рейками. Чим вужче – тим краще (1 сантиметр).

Суцільне полотно з рейок без відступів (з технічними щілинами у 2 міліметри).

Гіпсові однотонні вузькі рейки.

Рейки не варто поєднувати з іншими матеріалами / Фото pinterest

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Рейки з круглим чи трикутним перерізом.

Тонкі рейки в меблевих дверцятах. За словами Ірини Лисюк, цей варіант ідеально підходить для будь-яких шаф (дозволяє речам провітрюватися).

Застарілі рішення

Масивні широкі рейки (5-8 сантиметрів).

Велика відстань між рейками (3-5 сантиметрів).

Рейки у поєднані з іншим декоративним матеріалом. Йдеться про дзеркальні панелі, стабілізований мох, гіпсові шестикутники та ін.

Велика відстань між рейками, на думку Ірини Лисюк, не є актуальною / Фото pinterest