Однако не все рейки актуальны, есть и неудачные варианты. Подробнее рассказала дизайнер интерьера Ирина Лысюк.

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Сразу предупреждаю, это сугубо мой субъективный взгляд. Поэтому не принимайте на свой счет и не обижайтесь, если обнаружите в своем интерьере вариант, который я не советую. В конечном счете, все это – дело вкуса,

– отметила Лысюк.

Рейки в интерьере: полезные подсказки

Рейки могут быть из дерева, гипса, металла, пестрые, вертикальные, горизонтальные, диагональные – все зависит от личных предпочтений. С помощью реек интерьер можно как украсить, так и испортить его.

Рейки станут отличным решением, которое украсит интерьер / Фото pinterest

Рейки – это очень активный декораторский прием. Использовать его нужно осторожно! Если вы не уверены в своих силах, лучше не рискуйте,

– пояснила дизайнер интерьера.

Что выглядит актуально и стильно

Узкие рейки (2,5 сантиметра).

Узкие промежутки между рейками. Чем уже – тем лучше (1 сантиметр).

Сплошное полотно из реек без отступлений (с техническими щелями в 2 миллиметра).

Гипсовые однотонные узкие рейки.

Рейки не стоит сочетать с другими материалами​ / Фото pinterest

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Рейки с круглым или треугольным сечением.

Тонкие рейки в мебельных дверях. По словам Ирины Лысюк, этот вариант идеально подходит для любых шкафов (позволяет вещам проветриваться).

Устаревшие решения

Массивные широкие рейки (5-8 сантиметров).

Большое расстояние между рейками (3-5 сантиметров).

Рейки в сочетании с другим декоративным материалом. Речь идет о зеркальных панелях, стабилизированном мхе, гипсовых шестиугольниках и др.

Большое расстояние между рейками, по мнению Ирины Лысюк, не актуально / Фото pinterest