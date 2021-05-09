Однако не все рейки актуальны, есть и неудачные варианты. Подробнее рассказала дизайнер интерьера Ирина Лысюк.
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Сразу предупреждаю, это сугубо мой субъективный взгляд. Поэтому не принимайте на свой счет и не обижайтесь, если обнаружите в своем интерьере вариант, который я не советую. В конечном счете, все это – дело вкуса,
– отметила Лысюк.
Рейки в интерьере: полезные подсказки
Рейки могут быть из дерева, гипса, металла, пестрые, вертикальные, горизонтальные, диагональные – все зависит от личных предпочтений. С помощью реек интерьер можно как украсить, так и испортить его.
Рейки станут отличным решением, которое украсит интерьер / Фото pinterest
Рейки – это очень активный декораторский прием. Использовать его нужно осторожно! Если вы не уверены в своих силах, лучше не рискуйте,
– пояснила дизайнер интерьера.
Что выглядит актуально и стильно
- Узкие рейки (2,5 сантиметра).
- Узкие промежутки между рейками. Чем уже – тем лучше (1 сантиметр).
- Сплошное полотно из реек без отступлений (с техническими щелями в 2 миллиметра).
- Гипсовые однотонные узкие рейки.
Рейки не стоит сочетать с другими материалами / Фото pinterest
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- Рейки с круглым или треугольным сечением.
- Тонкие рейки в мебельных дверях. По словам Ирины Лысюк, этот вариант идеально подходит для любых шкафов (позволяет вещам проветриваться).
Устаревшие решения
- Массивные широкие рейки (5-8 сантиметров).
- Большое расстояние между рейками (3-5 сантиметров).
- Рейки в сочетании с другим декоративным материалом. Речь идет о зеркальных панелях, стабилизированном мхе, гипсовых шестиугольниках и др.
Большое расстояние между рейками, по мнению Ирины Лысюк, не актуально / Фото pinterest