Починаючи ремонт, важливо розуміти, від яких прийомів слід відмовитися. Про деякі з них – читайте нижче.

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Контрастні кухні

Кілька років поспіль в моді були кухні з темним низом та світлим верхом. Контраст залишається актуальним, проте краще використовувати натуральні кольори й відтінки.

Використовуйте м'які відтінки для кухні / Фото pinterest

Набори меблів

Відмовтеся від меблевих гарнітурів. Раніше всі замовляли готовий набір меблів для спальні – це було швидко, просто й зручно. Але подібне рішення залишилося в минулому. Підбирайте предмети меблів одного стилю, але з різних серій. Це додасть приміщенню унікальності.

Уникайте наборів меблів – вони роблять приміщення нудним / Фото pinterest

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Імітація цегли на стінах

Ще кілька років тому всі прагнули зробити в інтер'єрі цегляну стіну. Однак тепер цей прийом вважається антитрендом. Виняток – стиль лофт, для якого грубі поверхні є відмінною рисою.

Цегла та її імітація – застарілий прийом / Фото pinterest

Точкові світильники по периметру стелі

Такий прийом застарів. У тренді – різнорівневе освітлення з різними функціями. Продумайте основне світло, робоче та декоративне.

Освітлення краще робити різноплановим і різнорівневим​ / Фото 7lestnic