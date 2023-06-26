Агенти з нерухомості оцінюють появу на ринку цього житла рідкісною можливістю. Адже розташування будинку справді дуже вигідне, навіть попри те, що він потребує багато вкладень.

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Будинок треба довго відновлювати

Власниця будинку Трейсі Бутчер згадує, як у дитинстві в 1960-х роках гралася на вулицях Паддінгтона. "Усе сильно змінилося. Тоді це були більше нетрі, і там жило багато сімей".

Бутчер та її родина ухвалили емоційне рішення продати будинок свого дитинства. Останні чотири роки сім'я витратила на прибирання будинку. Та власники зрозуміли, що він потребує капітального ремонту.

Агент з продажу Джон Канніццаро сказав, що це рідкісний продаж на "одній з найкращих вулиць і кишень Паддінгтона". Він ​​описав будинок із чотирма спальнями як "непридатний для життя" і сказав, що тут потрібно буде багато попрацювати, перш ніж хтось зможе заселитися.

Дім у занедбаному стані / Фото Realestate

На фото видно стіни та підлогу, які потребують ремонту. Зовні будинок також занепадає. Він з'явиться на аукціоні з орієнтовною ціною 3,4 мільйона доларів.

"Сподіваюся, той, хто його придбає, знову перетворить його на сімейний дім", – каже Трейсі Бутчер.