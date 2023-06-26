Агенты по недвижимости оценивают появление на рынке этого жилья редкой возможностью. Ведь расположение дома действительно очень выгодно, даже несмотря на то, что в нем требуется много вложений.

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Дом нужно долго восстанавливать

Владелец дома Трейси Бутчер вспоминает, как в детстве в 1960-х годах играла на улицах Паддингтона. "Все сильно изменилось. Тогда это было больше трущоб, и там жило много семей".

Бутчер и его семья приняли эмоциональное решение продать здание своего детства. Последние четыре года семья потратила на уборку дома. Но владельцы поняли, что он нуждается в капитальном ремонте.

Агент по продажам Джон Канницццаро сказал, что это редкая продажа на "одной из лучших улиц и карманов Паддингтона". Он описал дом с четырьмя спальнями как "непригодный для жизни" и сказал, что здесь нужно будет многое поработать, прежде чем кто-то сможет заселиться.

Дом в заброшенном состоянии / Фото Realestate

На фото видны стены и пол, требующие ремонта. Внешне дом также приходит в упадок. Он появится на аукционе по ориентировочной цене 3,4 миллиона долларов.

"Надеюсь, тот, кто его приобретет, снова превратит его в семейный дом", – говорит Трейси Бутчер.