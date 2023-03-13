У 2017 році діяли правила житлової зони в районі міста Кью. Тоді будували максимум 2-поверхові будинки. Через те вищі знайти зараз складно.

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Інтер'єр будинку вражає

На першому поверсі є окрема вітальня з каміном і терасою, а також робочий кабінет, призначений для двох осіб.

На нижньому рівні розташований гараж на чотири машини та резиденція-студія, де міститься спальня, ванна кімната, вітальня, кухня з пральною та окремим входом. Це ідеально для проживання кількох поколінь.

Тут є чотири спальні, кожна – з ванною кімнатою. У трьох є гардеробна, а в головній – балкон.

Стильний і мінімалістичний дизайн / Фото Realestate

Басейн з підігрівом, спа-центр і відкрита зона з кухнею для барбекю є гарним місцем для відпочинку в сонячну погоду.

Місце розташування житла доволі зручне. Неподалік є парк з річкою, де можна погуляти. Також розміщені кілька приватних шкіл для дітей.