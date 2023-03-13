В 2017 году действовали правила жилой зоны в районе Кью. Тогда строили максимум 2-этажные дома. Поэтому выше найти сейчас сложно.

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Интерьер дома поражает

На первом этаже есть отдельная гостиная с камином и террасой, а также рабочий кабинет, предназначенный для двух человек.

На нижнем уровне расположен гараж на четыре машины и резиденция-студия, где находится спальня, ванная комната, гостиная, кухня со стиральной и отдельным входом. Это идеально для обитания нескольких поколений.

Здесь есть четыре спальни, каждая – с ванной комнатой. У трех есть гардеробная, а в главной – балкон.

Стильный и минималистичный дизайн / Фото Realestate

Бассейн с подогревом, спа-центр и открытая зона с кухней для барбекю являются прекрасным местом для отдыха в солнечную погоду.

Место расположения жилья достаточно удобное. Недалеко находится парк с рекой, где можно погулять. Также размещены несколько приватных школ для детей.