Інтер'єр приголомшує: в Австралії продають рідкісний чотириповерховий будинок
Джерело:realestate
Чотириповерхових будинків у місті Кью дуже мало, тому вони вважаються рідкістю. Один із таких продають за ціною в понад 6 мільйонів доларів.
У 2017 році діяли правила житлової зони в районі міста Кью. Тоді будували максимум 2-поверхові будинки. Через те вищі знайти зараз складно.
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Інтер'єр будинку вражає
На першому поверсі є окрема вітальня з каміном і терасою, а також робочий кабінет, призначений для двох осіб.
На нижньому рівні розташований гараж на чотири машини та резиденція-студія, де міститься спальня, ванна кімната, вітальня, кухня з пральною та окремим входом. Це ідеально для проживання кількох поколінь.
Тут є чотири спальні, кожна – з ванною кімнатою. У трьох є гардеробна, а в головній – балкон.
Стильний і мінімалістичний дизайн / Фото Realestate
Басейн з підігрівом, спа-центр і відкрита зона з кухнею для барбекю є гарним місцем для відпочинку в сонячну погоду.
Місце розташування житла доволі зручне. Неподалік є парк з річкою, де можна погуляти. Також розміщені кілька приватних шкіл для дітей.