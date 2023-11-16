Маєток продали за колосальні 80 мільйонів доларів. Колись він належав відомому місцевому бізнесмену, політику й філантропу. З часу його смерті в 1957 році за маєтком доглядала родина діяча.

Зверніть увагу Купівля житла, що будується, через форвардні контракти: як це працює

Будинок наважилися продати вперше за 90 років

Відомо, що історичний маєток має дуже велику житлову площу. Там вміщується аж 13 спалень. Разом із маєтком продали господарство та дуже багато землі. Наприклад, у вартість ввійшла ферма овець і великої рогатої худоби площею 4033 гектари.



Маєток продали разом з фермою / Фото Realestate

Попри те, що маєток такий унікальний, його довго не могли продати. Власність з'явилася на ринку ще в квітні, і лише через 7 місяців знайшовся покупець. Очевидно, що всіх лякала ціна маєтку.

Ідея "живого" екстер'єру виникла ще під час побудови маєтку в 1876 році / Фото Realestate

На додаток до 147-річного особняка та сільськогосподарських угідь, до нового власника перейшла конюшня з відповідною технікою, складські сараї та навіть злітна смуга.



Дизайн інтер'єру здебільшого в класичному стилі / Фото Realestate