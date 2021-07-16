Відповідне оголошення про оренду з'явилося на сайті агенції нерухомості Park Lane. Наразі ця квартира є найдорожчою у Києві серед однокімнатних.

Дивіться також Інвестування у нерухомість України: особливості

В описі зазначили, що кухня займає 30 квадратів метрів. А це майже половина від загальної площі квартири.

Індивідуальний дизайн і швейцарська сантехніка

Квартира, яку можна орендувати за рекордну суму, розташовується в клубному будинку проєкту 2016 – 2020 років на вулиці Тургенівській, 22а.

За 54 тисячі 600 гривень потенційним орендарям пропонують квартиру зі:

швейцарською сантехнікою Geberit;

котлом Gorenje;

пральною машинкою та посудомийкою Bosch;

великим телевізором;

Крім того, у спальні встановлено панорамні вікна, що виходять у двір. Облаштовано підігрів підлоги та критий паркінг.

Дивіться фото однокімнатної квартири у центрі Києва за 54 тисячі 600 гривень / Фото Park Lane:

Зверніть увагу! За даними експертів, середня ціна на однокімнатні квартири у Києві – 11,8 тисячі гривень. Двокімнатні обходяться значно дорожче – 19,9 тисячі. За останній рік вартість оренди житла зросла в середньому на 21%.