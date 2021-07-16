Відповідне оголошення про оренду з'явилося на сайті агенції нерухомості Park Lane. Наразі ця квартира є найдорожчою у Києві серед однокімнатних.
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В описі зазначили, що кухня займає 30 квадратів метрів. А це майже половина від загальної площі квартири.
Індивідуальний дизайн і швейцарська сантехніка
Квартира, яку можна орендувати за рекордну суму, розташовується в клубному будинку проєкту 2016 – 2020 років на вулиці Тургенівській, 22а.
За 54 тисячі 600 гривень потенційним орендарям пропонують квартиру зі:
- швейцарською сантехнікою Geberit;
- котлом Gorenje;
- пральною машинкою та посудомийкою Bosch;
- великим телевізором;
Крім того, у спальні встановлено панорамні вікна, що виходять у двір. Облаштовано підігрів підлоги та критий паркінг.
Дивіться фото однокімнатної квартири у центрі Києва за 54 тисячі 600 гривень / Фото Park Lane: