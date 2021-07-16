Соответствующее объявление об аренде появилось на сайте агентства недвижимости Park Lane. Сейчас эта квартира является самой дорогой в Киеве среди однокомнатных.

Смотрите также Инвестирование в недвижимость Украины: особенности

В описании отметили, что кухня занимает 30 квадратов метров. А это почти половина от общей площади квартиры.

Индивидуальный дизайн и швейцарская сантехника

Квартира, которую можно арендовать за рекордную сумму, расположена в клубном доме проекта 2016 – 2020 годов на улице Тургеневской, 22а.

За 54 тысячи 600 гривен потенциальным арендаторам предлагают квартиру с:

швейцарской сантехникой Geberit;

котлом Gorenje;

стиральной машинкой и посудомойкой Bosch;

большим телевизором;

Кроме того, в спальне установлены панорамные окна, выходящие во двор. Обустроен подогрев пола и крытый паркинг.

Смотрите фото однокомнатной квартиры в центре Киева за 54 тысячи 600 гривен / Фото Park Lane:

Обратите внимание! По данным экспертов, средняя цена на однокомнатные квартиры в Киеве – 11,8 тысячи гривен. Двухкомнатные обходятся значительно дороже – 19,9 тысячи. За последний год стоимость аренды жилья выросла в среднем на 21%.