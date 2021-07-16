Соответствующее объявление об аренде появилось на сайте агентства недвижимости Park Lane. Сейчас эта квартира является самой дорогой в Киеве среди однокомнатных.
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В описании отметили, что кухня занимает 30 квадратов метров. А это почти половина от общей площади квартиры.
Индивидуальный дизайн и швейцарская сантехника
Квартира, которую можно арендовать за рекордную сумму, расположена в клубном доме проекта 2016 – 2020 годов на улице Тургеневской, 22а.
За 54 тысячи 600 гривен потенциальным арендаторам предлагают квартиру с:
- швейцарской сантехникой Geberit;
- котлом Gorenje;
- стиральной машинкой и посудомойкой Bosch;
- большим телевизором;
Кроме того, в спальне установлены панорамные окна, выходящие во двор. Обустроен подогрев пола и крытый паркинг.
Смотрите фото однокомнатной квартиры в центре Киева за 54 тысячи 600 гривен / Фото Park Lane: