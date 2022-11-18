Як функціонує готельна нерухомість в умовах війни та чого очікувати у 2023 році

Повномасштабне вторгнення суттєво вдарило по готельному бізнесу в Україні. Багато об’єктів, які знаходяться на тимчасово окупованих чи тільки-но звільнених територіях, повністю або частково зруйновані. Попри це готельєри знаходять можливості будувати нові готелі та апартаменти і переконані, після нашої перемоги попит на туризм зросте одразу в кілька разів.

В інтерв’ю для сайту 24 каналу засновник мережі готелів Ribas Hotels Артур Лупашко розповів про перспективи розвитку готельної сфери та оптимізацію бізнесу в умовах повномасштабної війни.

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Артуре, зараз мережа Ribas Hotels налічує 26 готелів. Ваш бізнес уже пережив пандемію коронавірусу. Нині в Україні йде повномасштабна війна. Як ці події та кризи вплинули на готельний бізнес загалом і, зокрема, на вашу мережу? Що довелося змінити?

Готельний бізнес, як і будь-яка інша сфера економіки, дуже постраждав від великої війни. У лютому – березні 2022 потік гостей зупинився, заплановані івенти, зустрічі, поїздки скасувалися, а показник відмов від бронювання за лічені дні виріс до 98%.

Нині в Україні працює не більше 20% готелів, у грошовому виразі це максимум 2 – 3%. Через бойові дії і тимчасову окупацію територій багато об'єктів частково зруйновано або знищено вщент.

Зараз стан ринку трохи стабілізується, я б навіть сказав, покращується. Особливо це видно у західній частині України – в Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській і Закарпатській областях. Цікаво те, що на початку повномасштабної війни завантаженість готелів у цих регіонах складала 100%. Люди зі сходу та півдня були змушені покинути власні домівки, евакуюватися і певний час орендувати собі апартаменти чи номер.

Об’єкти, що входять в мережу Ribas Hotels, продовжують працювати там, де це можливо. Ми закрили два готелі, бо вони не мали жодних перспектив принести прибуток найближчим часом, і запустили два нових, які вже були готові до відкриття на 95%. Окрім цього, вдалося підписати три контракти – два із них з девелоперами проєктів у селі Поляниця Івано-Франківської області та готельно-ресторанного комплексу у Мукачеві, що на Закарпатті.

Чому не зупинили будівництво об’єктів?

У житті я керуюсь дуже простим, але важливим правилом: "Якщо можеш працювати і не зупинятись, роби це!". Зараз ми живемо в реаліях, де складно щось планувати чи передбачити, тому треба вчитися швидко адаптуватися та розвивати в собі гнучкість. Завданням номер один на той час було зберегти команду. Це, мабуть, і мотивувало не зупиняти ні будівництво нових об’єктів, ні роботу готелів.

Будуємо тільки там, де відносно безпечно. Станом на вересень попит на готелі, котеджі та житлові смарт-апартаменти перевищив пропозицію на 15% на заході України. Люди продовжують релокуватися, тож цей показник ще зростатиме. Нові об’єкти готельної нерухомості – це і робочі місця, і житло для переселенців, і підтримка економічного фронту України.

З яких дій почали оптимізувати бізнес?

Разом з командою ми розробили кілька планів: оптимістичний, песимістичний, реалістичний і на випадок найгіршої ситуації. Також запровадили новий формат оплати.

Ми не звільняли працівників, натомість скоротили перелік послуг. На той час першочерговим для людей, які приїздили в наші готелі, було харчування і спокій, а не SPA чи кількість позицій в меню. Тож на деякий час ми перейшли на індивідуальні тарифи для кожного гостя і розробили помісячні пропозиції.

Яка зараз ситуація на ринку готельної нерухомості? Чи є попит на готелі? Наскільки він зріс чи, навпаки, впав?

Попит на готелі однозначно є і буде зростати. Є сенс вкладатися в смарт-апартаменти, оскільки українці продовжують переміщуватися всередині країни та шукати житло на півроку-рік.

Також популярними стануть заміські готельні комплекси, куди можна доїхати за 2 – 3 години на машині.

Попри те, що зараз в нашій країні повномасштабна війна, будівництво готелів продовжується. Нині в нашому портфелі 20 проєктів, половина з яких на паузі, бо реалізовувалася в столиці, на півдні та сході, ще половина – в активній фазі будівництва та запуску.

Варто розуміти, що ситуація на ринку готельної нерухомості дуже залежить від регіону. Якщо на заході України все більш ніж добре, то на півдні та сході готельний бізнес працює точково або ж не працює взагалі. Взяли паузу й більшість інвесторів у Києві, вони не беруться відновлювати будівельні роботи, якщо вклали в об’єкт менше ніж 50% коштів. Чекають на закінчення бойових дій, щоб зрозуміти нову кон'юнктуру ринку і вже потім ухвалювати рішення.

Якщо говорити про гроші, у майбутньому вартість будівництва дорожчатиме, як і ціна метра квадратного на купівлю/продаж. Збільшиться і собівартість, оскільки багато регіонів України стануть привабливими для бізнесу після нашої перемоги.

Який відсоток готелів вашої мережі постраждав внаслідок обстрілів з боку Росії? Чи будете після перемоги України відбудовувати ці об’єкти?

У Херсоні ми втратили готель Play by Ribas. У липні його захопили російські окупанти, там жили пропагандисти і зрадники. Під окупацією опинився і глемпінг Mandra в Шато Трубецького. Нам відомо про часткове руйнування комплексу, одне більше інформації поки немає. Після нашої перемоги власники всіх об’єктів хочуть відновлювати їх та відбудовувати. Зі свого боку Ribas Hotels Group залучатиме кредитні та фондові кошти, щоб допомогти їм зробити це швидко і якісно.

З огляду на те, що ЗСУ вже звільнили Херсон, коли плануєте відновлювати знищений готель?

Я вже спілкувався з власником готелю Play by Ribas. Будівля зруйнована на 70%, для відбудови треба інвестувати чималі кошти. Відновлювати цей об’єкт будемо вже після повної перемоги України та відновлення бізнес-активності в Херсоні. Ми готові безкоштовно допомагати підприємцям із будь-якої сфери та надавати послуги з консалтингу, рекрутингу, маркетингу тощо.

Наскільки український готельний бізнес вже адаптувався до нової реальності? Чому це важливий сектор економіки країни?

Сьогодні стан справ потрохи стабілізується. Звісно, не в повну силу, але готелі працюють, залучають гостей, отримують прибуток і сплачують податки. Бізнеси залишаються на плаву, бо розуміють свою місію – створювати робочі місця та розвивати економіку. Зараз треба намагатися робити все можливе, аби продовжувати працювати. Замість того, щоб ставити свою справу на паузу, я би дуже радив діяти навпаки і шукати можливості для розвитку.

За два місяці Україна попри військові дії святкуватиме Новий рік. Чи є вже перші святкові бронювання? Як ситуація в країні впливає на рівень заповнюваності готелів?

Так, бронювання на новорічні та різдвяні свята вже є. Я переконаний, що завантаження в усіх готелях мережі — від Одеси до Луцька та Білої Церкви – становитиме 90 – 100%. У Буковелі також планується високий сезон, навіть якщо гірськолижні спуски не працюватимуть.

Чого чекати на ринку готельної нерухомості у 2023 році?

Варто чекати на перемогу України та надзвичайний попит на туризм. В’їзний туризм буде пов’язаний з бізнес-поїздками та залученістю країн Європи до процесу відбудови. Припаде він якраз на деокуповані регіони та області, які довгий час були прифронтовими та постраждали найбільше.

Внутрішній туризм розвивається вже зараз, особливо на заході України. Готелі нашої мережі в Буковелі від липня і до сьогодні завантажені на 80 – 90%. Після того, як окупантів виженуть, мільйони українців потребуватимуть відпочинку, оздоровлення та перезавантаження. Тож працюємо і далі.