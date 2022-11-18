В интервью для сайта 24 канала основатель сети гостиниц Ribas Hotels Артур Лупашко рассказал о перспективах развития гостиничной сферы и оптимизации бизнеса в условиях полномасштабной войны.

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Артур, сейчас сеть Ribas Hotels насчитывает 26 отелей. Ваш бизнес уже пережил пандемию коронавируса. В настоящее время в Украине идет полномасштабная война. Как эти события и кризисы повлияли на гостиничный бизнес в целом и, в частности, на вашу сеть? Что пришлось сменить?

Гостиничный бизнес, как и любая другая сфера экономики, сильно пострадал от войны. В феврале – марте 2022 года поток гостей остановился, запланированные ивенты, встречи, поездки отменились, а показатель отказов от бронирования за считанные дни вырос до 98%.

В настоящее время в Украине работает не более 20% гостиниц, в денежном выражении это максимум 2 – 3%. Из-за боевых действий и временной оккупации территорий многие объекты частично разрушены или уничтожены до основания.

Сейчас состояние рынка немного стабилизируется, я бы даже сказал, улучшается. Особенно это видно в западной части Украины – Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской и Закарпатской областях. Интересно, что в начале полномасштабной войны загруженность гостиниц в этих регионах составляла 100%. Люди с востока и юга были вынуждены покинуть свои дома, эвакуироваться и определенное время арендовать себе апартаменты или номер.

Объекты, входящие в сеть Ribas Hotels, продолжают работать там, где это возможно. Мы закрыли две гостиницы, потому что у них не было никаких перспектив принести прибыль в ближайшее время, и запустили две новые, которые уже были готовы к открытию на 95%. Кроме этого, удалось подписать три контракта – два из них с девелоперами проектов в селе Поляница Ивано-Франковской области и гостинично-ресторанного комплекса в Мукачево на Закарпатье.

Почему не остановили строительство объектов?

В жизни я руководствуюсь очень простым, но важным правилом: "Если можешь работать и не останавливаться, делай это!". Сейчас мы живем в реалиях, где сложно что-либо планировать или предсказать, поэтому нужно учиться быстро адаптироваться и развивать в себе гибкость. Задачей номер один к тому времени было сохранить команду. Это, вероятно, и мотивировало не останавливать ни строительство новых объектов, ни работу гостиниц.

Строим только там, где относительно безопасно. На сентябрь спрос на гостиницы, коттеджи и жилые смарт-апартаменты превысил предложение на 15% на западе Украины. Люди продолжают релоцироваться, поэтому этот показатель еще будет расти. Новые объекты гостиничной недвижимости – это и рабочие места и жилье для переселенцев, и поддержка экономического фронта Украины.

С каких действий начали оптимизировать бизнес?

Вместе с командой мы разработали несколько планов: оптимистический, пессимистический, реалистичный и на случай худшей ситуации. Также был введен новый формат оплаты.

Мы не увольняли работников, но сократили перечень услуг. В то время первоочередным для людей, которые приезжали в наши гостиницы, было питание и покой, а не SPA или количество позиций в меню. Поэтому на время мы перешли на индивидуальные тарифы для каждого гостя и разработали помесячные предложения.

Какая сейчас ситуация на рынке гостиничной недвижимости? Есть ли спрос на гостиницы? Насколько он вырос или, напротив, упал?

Спрос на гостиницы однозначно есть и будет расти. Есть смысл вкладываться в смарт-апартаменты, поскольку украинцы продолжают перемещаться внутри страны и искать жилье на полгода.

Также популярны будут загородные гостиничные комплексы, куда можно доехать за 2 – 3 часа на машине.

Несмотря на то, что сейчас в нашей стране полномасштабная война, строительство гостиниц продолжается. Сейчас в нашем портфеле 20 проектов, половина из которых на паузе, потому что реализовывалась в столице, на юге и востоке, еще половина – в активной фазе строительства и запуска.

Следует понимать, что ситуация на рынке гостиничной недвижимости очень зависит от региона. Если на западе Украины все более чем хорошо, то на юге и востоке гостиничный бизнес работает точечно или не работает вообще. Взяли паузу и большинство инвесторов в Киеве, они не берутся возобновлять строительные работы, если вложили в объект менее 50% средств. Ждут окончания боевых действий, чтобы понять новую конъюнктуру рынка и уже потом принимать решения.

Если говорить о деньгах, в будущем стоимость строительства будет дорожать, как и цена квадратного метра на куплю/продажу. Увеличится и себестоимость, поскольку многие регионы Украины станут привлекательными для бизнеса после нашей победы.

Какой процент гостиниц вашей сети пострадал в результате обстрелов со стороны России? Будете ли после победы Украины восстанавливать эти объекты?

В Херсоне мы лишились гостиницы Play by Ribas. В июле его захватили русские оккупанты, там жили пропагандисты и предатели. Под оккупацией оказался и глемпинг Mandra в Шато Трубецком. Нам известно о частичном разрушении комплекса, больше информации пока нет. После нашей победы владельцы всех объектов хотят восстанавливать их и восстанавливать. Со своей стороны, Ribas Hotels Group будет привлекать кредитные и фондовые средства, чтобы помочь им сделать это быстро и качественно.

Учитывая, что ВСУ уже уволили Херсон, когда планируете восстанавливать уничтоженную гостиницу?

Я уже общался с владельцем отеля Play by Ribas. Здание разрушено на 70%, для восстановления нужно инвестировать немалые средства. Восстанавливать этот объект будем после полной победы Украины и возобновления бизнес-активности в Херсоне. Мы готовы бесплатно помогать предпринимателям из любой сферы и предоставлять услуги по консалтингу, рекрутингу, маркетингу и т.д.

Насколько украинский гостиничный бизнес адаптировался к новой реальности? Почему это важный сектор экономики страны?

Сегодня положение понемногу стабилизируется. Конечно, не в полную силу, но гостиницы работают, привлекают гостей, получают прибыль и платят налоги. Бизнесы остаются на плаву, потому что понимают свою миссию – создавать рабочие места и развивать экономику. Сейчас нужно стараться делать все возможное, чтобы продолжать работу. Вместо того чтобы ставить свое дело на паузу, я бы очень советовал действовать наоборот и искать возможности для развития.

Через два месяца Украина, несмотря на военные действия, будет праздновать Новый год. Есть ли уже первые праздничные бронирования? Как ситуация в стране влияет на уровень заполняемости гостиниц?

Да, бронирование на новогодние и рождественские праздники уже есть. Я убежден, что загрузка во всех отелях сети – от Одессы до Луцка и Белой Церкви – составит 90 – 100%. В Буковеле также планируется высокий сезон, даже если горнолыжные спуски не будут работать.

Чего ждать на рынке гостиничной недвижимости в 2023 году?

Следует ожидать победы Украины и чрезвычайного спроса на туризм. Въездной туризм будет связан с бизнес-поездками и вовлеченность стран Европы в процесс восстановления. Придется он как раз на деоккупированные регионы и области, которые долгое время были прифронтовыми и больше всего пострадали.