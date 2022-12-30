Падіння продажів та відсутність попиту: яким був найскладніший рік на ринку нерухомості

Приблизно 7 мільйонів ВПО, 16 800 зруйнованих багатоповерхівок та 126,7 тисячі зруйнованих приватних будинків. 52,5 мільярди доларів збитків житлового фонду в країні. Скорочення кількостей операцій з нерухомістю у 3 рази, а завершених будівництв – у 2 рази. Таким запам'ятається ринок житла у 2022 році.

Такі дані наводить портал ЛУН, пише 24 канал. Пригадуємо разом із аналітиками, яким був найскладніший рік для галузі нерухомості та розбираємося, що допоможе сфері у 2023 році.

Читайте також Право власності на квартиру в новобудові: 3 кроки, які повинен здійснити девелопер

Скільки житла зруйновано з початку повномасштабного вторгнення

Наразі потреби держави складають понад 52 мільярдів доларів для покриття збитків житлового фонду внаслідок військової агресії. Так, за даними KSE, станом на листопад зруйновано 16 800 багатоквартирних і 126 700 приватних будинків.

В столиці пошкоджено 348 будинків, переважно багатоповерхівок, на загальну суму збитків 0,9 мільярда доларів.

Ринок нерухомості Києва: статистика за 2022 рік / Інфографіка ЛУН

Скільки житла будували

За 2021 рік загалом в Україні було введено в експлуатацію понад 11 мільйонів квадратних метрів житла, що було абсолютним рекордом за часи незалежності. За три квартали 2022 року забудовники почали будувати 68 000 нових квартир, що приблизно вдвічі менше, ніж минулого року. Девелопери завершують розпочаті будівництва і менш активно починають нові, що може призвести до дефіциту нових метрів уже в найближчі роки.

Ринок нерухомості Львова: статистика за 2022 рік / Інфографіка ЛУН

Падіння інвестиційної зацікавленості

Згідно з оцінками ЛУН, на початок вторгнення в Україні нараховувалось понад 200 тисяч активних інвесторів у новобудови – тих, хто придбав квартиру, але ще не отримав ключі. Інтерес до теми придбання нерухомості також у середньому скоротився у 2 рази у регіонах, де не ведуться активні бойові дії.

В Києві цей показник становить 45% від лютневого,

цей показник становить 45% від лютневого, у Львові – 54%,

– 54%, в Одесі – 43%,

– 43%, в Ужгороді – 68%,

– 68%, у Дніпрі – 57%.

Ринок нерухомості Одеси: статистика за 2022 рік / Інфографіка ЛУН

Рівень продажів відчутно нижчий за проявлений інтерес, що характерно для формування відкладеного попиту. Згідно з Мін’юстом, нотаріуси провели 114 тисяч угод щодо нерухомості за 3 квартали 2022, що в 3 рази менше за аналогічний період у 2021.

Ринок нерухомості Ужгорода: статистика за 2022 рік / Інфографіка ЛУН

Іпотечні програми в Україні повинні стати "зеленим світлом" для ВПО

В Україні на сьогодні налічується понад 7 мільйонів внутрішньо переміщених осіб. Згідно з даними дослідження Gradus, 16% з них бажають залишитись на новому місці проживання. А уряд Німеччини, наприклад, вже проспонсорував пільгові іпотеки на 30 років під 3% для 1000 сімей ВПО.

Водночас Україна запустила програму доступної іпотеки, аби люди, які виїхали, могли повернутися додому та придбати житло за вигідними умовами.

Ринок нерухомості Дніпра: статистика за 2022 рік / Інфографіка ЛУН

Так, на початок грудня видано 277 пільгових іпотек за державною програмою "єОселя", до кінця року планують відзвітувати про їх подвоєння. Усього подано 24 тисячі заявок і отримано схвальні рішення на 7 тисяч з них. Наступного року програма отримає ще 30 мільярдів гривень – цього вистачить на придбання 12 – 15 тисяч квартир.

Ринок нерухомості Івано-Франківська: статистика за 2022 рік / Інфографіка ЛУН

Ціни на новобудови зросли

Середня вартість найдешевших 1-кімнатних квартир у новобудовах від забудовника зросла у гривні в усіх регіонах країни:

Київ – 2,33 млн (+66%),

– 2,33 млн (+66%), Львів – 2,07 мільйони (+57%),

– 2,07 мільйони (+57%), Одеса – 1,54 мільйона (+70%).

Підняття цін забудовники аргументують подорожчанням собівартості будівництва, дефіцитом будівельних матеріалів та робочої сили.

Попри зниження попиту, найдорожчим житлом від забудовників традиційно залишається столиця, де в преміумкласі забудовники просять вже 132 800 гривень за квадратний метр нового житла, що на 69% більше за лютневі ціни.

Комфорт клас – незмінно фаворит по інтересу для інвестицій майже в усіх областях України:

в Києві квадратний метр від забудовників у цьому класі буде коштувати в середньому 37 000 гривень (+37% за рік),

у Львові дорожче – 38 300 (+60%),

в Ужгороді – 34 200 (+57%),

в Івано-Франківську – 22 200 (+63%),

в Одесі – 35 900 (+56%),

в Дніпрі – 33 100 (+44%),

в Полтаві – 30 000 гривень за метр (+37% за рік).

Ринок нерухомості Полтави: статистика за 2022 рік / Інфографіка ЛУН

Як змінився ринок оренди

Згідно зі статистикою ЛУН, середня вартість оренди 1-кімнатної квартири в Києві саме серед тих, що були реалізовані, зросла з лютого на 1 000 гривень і складає 11 000 гривень за місяць. Інтерес до оренди в столиці повністю відновився ще у липні.

У Львові 1-кімнатні орендовані квартири в листопаді в середньому коштували 16 200 гривень за місяць, хоча у січні орендували за 7 000 гривень. Довгострокова оренда в Одесі втрачає попит, тому ціна за 1-кімнатну зменшилась з 7 000 до 6 250 гривень на місяць.

Ринок нерухомості Вінниці: статистика за 2022 рік / Інфографіка ЛУН

За даними ЛУН, загалом кількість введених в експлуатацію квартир у 2022 році по регіонах становить:

13 200 квартир – Київ

7200 – Київська область

3800 – Львів

2300 – Одеса

1600 – Івано-Франківськ

790 – Тернопіль

880 – Луцьк

940 – Хмельницький

570 – Чернівці

840 – Дніпро

770 – Вінниця

590 – Рівне

490 – Житомир

430 – Чернігів

370 – Ужгород

200 – Запоріжжя

190 – Черкаси

170 – Полтава

40 – Миколаїв

Ринок нерухомості Черкас: статистика за 2022 рік / Інфографіка ЛУН

Що очікувати на ринку нерухомості у 2023

Цифри та графіки по кожному з регіонів України зібрано у загальному звіті за 2022 від ЛУН.

Через війну та втрати в економіці житло стало менш доступним, а потреба в ньому — значно гострішою. Можна вже стверджувати, що понад мільйон сімей в Україні потребує нового житла.

– розповів Денис Суділковський, маркетинг-директор ЛУН.

Задовольнити цей попит лише вже збудованими квартирами неможливо, адже такої кількості квартир немає у продажу. Тому, на думку Суділковського, на Україну чекає етап Великого житлового будівництва.

Держава це розуміє і має у планах розширення масштабів пільгової іпотеки, але цього все ще буде недостатньо для покриття потреб ВПО, тож очікуємо на подальші кроки з боку влади,

– наголошує він.

Для приватного сектору однією з головних перешкод в придбанні житла сьогодні є невпевненість у власному майбутньому. Згідно з соціологічними дослідженнями лише 25% українців стабільно відчувають себе у безпеці. 81% отримують зарплатню, але лише 33% впевнені щодо неї у майбутньому. Динаміка відновлення ринку нерухомості, як і самої економіки країни, сьогодні напряму залежить від успіхів ЗСУ.

Суділковський підсумовує, що для залучення іноземних інвестицій у програми відбудови, зокрема житла, державі треба знайти рішення ще для ряду задач, одна з котрих – відсутність механізмів страхування воєнних ризиків. Переговори з міжнародними партнерами щодо цього питання тривають ще з літа, і можна очікувати впровадження пілотних проєктів у 2023 році.