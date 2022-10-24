Падіння цін та виїзд продавців: як ринок нерухомості Криму реагує на війну

За словами кримських рієлторів, ціни на житло у Криму впали. Серед причин виділяють війну, прильоти по воєнній інфраструктурі, пожежі та вибухи, які лякають тамтешніх мешканців, які незаконно оселилися на території тимчасово окупованого півострова.

Водночас на ринку нерухомості Криму з'явилося елітне житло, яке перепродають із націнкою. Що насправді відбувається із житлом на півострові – далі.

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Через падіння попиту на елітну нерухомість середній цінник на кримську нерухомість навіть зріс

Як розповіла рієлторка Наталя Андреєва, ціни на ринку просіли. Причому як на заміську нерухомість, так і на "вторинку".

Ціна знижується… Покупців стало в рази менше у зв'язку з транспортною недоступністю. Хтось через страх переживає, свої проблеми з переїздом. І попиту стало в рази менше. Місцевий покупець купує більш доступне житло,

– розповідає вона.

Але єдиної думки щодо ціни на нерухомість в кримських рієлторів немає. Деякі стверджують, що середня вартість "квадрату" житла в Криму підвищилася через появу у продажу елітних будинків. Про таке житло розповідає керівник місцевої АН Breeze House Ігор Шарпаєв.

Всі ці будинки належать досить відомим людям, які зараз мають певні труднощі із заїздом у Крим. Така нерухомість почала з'являтися на ринку і причому з гарним дисконтом,

– розповідає він.

Приміром, його агенція продає резиденцію в Лівадії приблизно за 14 мільйонів доларів. У подарунок господар обіцяє кабріолет. Рієлтор, який продає цю резиденцію, розповідає, що таку нерухомість зараз купують росіяни, які не можуть виїхати до Європи.

Реакція на війну

Ринок нерухомості швидко відреагував на військові дії, кількість охочих продати житло у Криму помітно зросла, в середньому – на третину. Продавці хочуть вивести гроші з Криму, каже голова Асоціації власників малого та середнього бізнесу України Руслан Соболь.

Зараз війна прийшла в Крим. Люди намагаються продати нерухомість, а швидко продати – це що зробити? Девальвувати свою нерухомість. Вже відбуваються такі настрої і в Криму,

– розповідає він.

Про це свідчить і моніторинг популярних сайтів з продажу нерухомості. Якщо навесні на сайті "Авіто" було близько 10 тисяч пропозицій, восени їх кількість зросла до 15 тисяч. На сайті "Мир квартир" навесні було 19 тисяч оголошень, а на початок жовтня їх більш ніж 28 тисяч.

Руслан Соболь прогнозує, що ціни на нерухомість ще впадуть, але попит не збільшиться.

"Розумні люди, які мають доступ до джерела інформації, потихеньку, щоб не втратити багато, "зливають" своє майно. Потихеньку продають і зрештою вони вивільняють від своїх грошей, своєї нерухомості, своїх зобов’язань територію Криму, українську територію Криму. Настрої будуть тільки погіршуватися день у день, ринок буде реагувати – дуже і дуже реагувати. І, день у день, ціни будуть зменшуватися, попиту буде менше, пропозицій буде все більше, це також буде "давити" на цінники", – каже Роман Соболь.

При цьому глава асоціації власників малого та середнього бізнесу України Руслан Соболь не рекомендує кримчанам купувати зараз житло на півострові.