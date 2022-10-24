В то же время, на рынке недвижимости Крыма появилось элитное жилье, которое перепродают с наценкой. Что происходит с жильем на полуострове – дальше.

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Из-за падения спроса на элитную недвижимость средний ценник на крымскую недвижимость даже вырос

Как рассказала риелтор Наталья Андреева, цены на рынке просели. Причем как на загородную недвижимость, так и на "вторичку".

Цена снижается… Покупателей стало меньше в связи с транспортной недоступностью. Кто-то из страха переживает свои проблемы с переездом. И спроса стало в разы меньше. Местный покупатель покупает более доступное жилье,

– рассказывает она.

Но единого мнения по поводу цены на недвижимость у крымских риелторов нет. Некоторые утверждают, что средняя стоимость "квадрата" жилья в Крыму повысилась из-за появления в продаже элитных домов. Об этом жилье рассказывает руководитель местной АН Breeze House Игорь Шарпаев.

Все эти дома принадлежат небезызвестным людям, которые сейчас испытывают определенные трудности с заездом в Крым. Такая недвижимость начала появляться на рынке и причем с хорошим дисконтом.

– рассказывает он.

К примеру, его агентство продает резиденцию в Ливадии примерно за 14 миллионов долларов. В подарок владелец обещает кабриолет. Риелтор, продающий эту резиденцию, рассказывает, что такую недвижимость сейчас покупают россияне, которые не могут уехать в Европу.

Реакция на войну

Рынок недвижимости быстро отреагировал на военные действия, количество желающих продать жилье в Крыму заметно выросло, в среднем – на треть. Продавцы хотят вывести деньги из Крыма, говорит глава Ассоциации владельцев малого и среднего бизнеса Украины Руслан Соболь.

В настоящее время война пришла в Крым. Люди пытаются продать недвижимость, а быстро продать – что это сделать? Девальвировать свою недвижимость. Уже проходят такие настроения и в Крыму,

– рассказывает он.

Об этом свидетельствует и мониторинг популярных сайтов по продаже недвижимости. Если весной на сайте "Авито" было около 10 тысяч предложений, осенью их количество выросло до 15 тысяч. На сайте "Мир квартир" весной было 19 тысяч объявлений, а к началу октября их более 28 тысяч.

Руслан Соболь прогнозирует, что цены на недвижимость еще упадут, но спрос не увеличится.

"Умные люди, имеющие доступ к источнику информации, потихоньку, чтобы не потерять много, "сливают" свое имущество. Потихоньку продают и в конце концов они освобождают от своих денег, своей недвижимости, своих обязательств территорию Крыма, украинскую территорию Крыма. только ухудшаться изо дня в день, рынок будет реагировать - очень и очень реагировать. И, изо дня в день, цены будут уменьшаться, спроса будет меньше, предложений будет все больше, это также будет "давить" на ценники", – говорит Роман Соболь.

При этом глава ассоциации владельцев малого и среднего бизнеса Украины Руслан Соболь не рекомендует крымчанам покупать сейчас жилье на полуострове.