Купувати нема кому: що відбувається із попитом на кримську нерухомість

За даними представництва Президента України в АРК, ринок нерухомості в окупованому Криму продемонстрував падіння на 72%. Низькі ціни, нехарактерні для передноворічного сезону, пропонують і орендодавці.

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Що відбувається із ринком нерухомості Криму

Перше потрясіння ринок нерухомості Криму відчув наприкінці літа. Тоді перші вибухи на території півострова призвели до масового продажу житла. У вересні кількість охочих продати квартиру зросла тут в 1,5 – 2 рази, якщо порівнювати із квітнем. А у доларах жителі півострова продавали нерухомість фактично за безцінь.

До кінця року ринок нерухомості показав серйозне падіння – на 72%.

Ринок нерухомості в окупованому Криму "просів" на 72% – росіяни після звільнення Херсону масово тікають з українського півострова та намагаються продати житло, а власники готелів здають номери із 50% знижкою "в новорічний сезон",

– йдеться в повідомленні.

Місцеві будівельні компанії, які незаконно працюють в Криму, теж відзначають падіння попиту. За їхніми спостереженнями, зацікавленість новим житлом впала у найменш захищених регіонах. Приміром, у Севастополі зафіксовано падіння попиту більш ніж на 70%, у Судаку купівельний інтерес знизився на 76%.

Попиту немає навіть на передноворічну оренду готельних номерів

Цікаво, що заповненість готелів Криму теж впала. У багатьох із них пропонують до 50% знижки. Вартість добового проживання у найскромнішому номері стартує від 2,5 тисяч рублів (від 750 гривень), а в чотирьох-, п'ятизіркових готелях – обійдеться в 5 – 10 тисяч рублів (1 500 – 3 000 гривень).

Цього року зменшилася кількість відпочивальників із Росії. На це вплинули як фінансові проблеми, так і ризики, що повернутися додому із відпустки сухопутним шляхом буде проблематично.