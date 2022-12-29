Купувати нема кому: що відбувається із попитом на кримську нерухомість
Після звільнення Херсону 11 листопада росіяни почали масово тікати із тимчасово окупованого Криму. Це, зокрема, впливає на ринок нерухомості півострова.
За даними представництва Президента України в АРК, ринок нерухомості в окупованому Криму продемонстрував падіння на 72%. Низькі ціни, нехарактерні для передноворічного сезону, пропонують і орендодавці.
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Що відбувається із ринком нерухомості Криму
Перше потрясіння ринок нерухомості Криму відчув наприкінці літа. Тоді перші вибухи на території півострова призвели до масового продажу житла. У вересні кількість охочих продати квартиру зросла тут в 1,5 – 2 рази, якщо порівнювати із квітнем. А у доларах жителі півострова продавали нерухомість фактично за безцінь.
До кінця року ринок нерухомості показав серйозне падіння – на 72%.
Ринок нерухомості в окупованому Криму "просів" на 72% – росіяни після звільнення Херсону масово тікають з українського півострова та намагаються продати житло, а власники готелів здають номери із 50% знижкою "в новорічний сезон",
– йдеться в повідомленні.
Місцеві будівельні компанії, які незаконно працюють в Криму, теж відзначають падіння попиту. За їхніми спостереженнями, зацікавленість новим житлом впала у найменш захищених регіонах. Приміром, у Севастополі зафіксовано падіння попиту більш ніж на 70%, у Судаку купівельний інтерес знизився на 76%.
Попиту немає навіть на передноворічну оренду готельних номерів
Цікаво, що заповненість готелів Криму теж впала. У багатьох із них пропонують до 50% знижки. Вартість добового проживання у найскромнішому номері стартує від 2,5 тисяч рублів (від 750 гривень), а в чотирьох-, п'ятизіркових готелях – обійдеться в 5 – 10 тисяч рублів (1 500 – 3 000 гривень).
Цього року зменшилася кількість відпочивальників із Росії. На це вплинули як фінансові проблеми, так і ризики, що повернутися додому із відпустки сухопутним шляхом буде проблематично.