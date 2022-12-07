Незаконність угод не зупиняла росіян, які лише в перший рік окупації придбали понад 10 тисяч квартир та інших об’єктів нерухомості в Криму. Ба більше – у 2020 році росіяни видали указ, за яким іноземці (українці та кримські татари, що не відмовились від українського паспорта) позбавлені права володіти землею в прикордонних регіонах, до яких віднесена майже вся територія тимчасово окупованого Криму.

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Однак зараз ситуація стрімко змінюється. На тлі вибухів у Криму та новин про майбутню деокупацію півострова, все більше росіян розпродають тамтешні домівки. Більш кмітливі власники, які встигли отримати два паспорти та оформити купівлю житла за законодавством двох країн, поки що вичікують подальших змін.

Водночас українські юристи пояснюють, що купівля нерухомості в Криму за російськими законами після 2014 року несе ризик для росіян і громадян інших держав. За протиправне захоплення власності іншої особи може настати кримінальна відповідальність.

Чи визнають документи права власності на нерухомість громадян Росії після деокупації Криму

З 2014 року угоди з кримською нерухомістю, які проведені в Україні та внесені до українського Державного реєстру, не визнаються Росією. Водночас те, що внесено до російського реєстру – не визнається Україною. Тому такі ситуації на окупованих територіях регулюються Міжнародним судом ООН.

"Європейський суд з прав людини констатував, що Консультативний висновок Міжнародного Суду чітко показує, що в подібних ситуаціях зобов`язання ігнорувати, не брати до уваги дії існуючих де-факто органів та інститутів (окупаційної влади) далеке від абсолютного".

Для людей, що проживають на цій території, життя триває. І це життя потрібно зробити більш стерпним і захищеним фактичною владою, включаючи їх суди. Дії фактичної влади в інтересах жителів цієї території не можуть просто ігноруватися третіми країнами або міжнародними організаціями, особливо судами,

– пояснює керуючий партнер юридичної компанії Winner Ігор Ясько.

Але визнання актів окупаційної влади в обмеженому контексті захисту прав мешканців окупованих територій ніяким чином не легітимізує таку владу.

За певних обставин операції з нерухомістю на тимчасово окупованих територіях, можуть бути визнані дійсними за процедурою так званої "конвалідації нікчемних правочинів". Наприклад, при переході прав власності відповідно до заповіту.

Чи зможуть українці повернути собі продане або втрачене в Криму житло

Квартири, будинки та земельні ділянки на території Криму залишаються у власності осіб, які користувалися ними до тимчасової окупації. Тобто особа, яка має українські документи на нерухомість, після повернення півострова має повне право розпоряджатись своїм майном. До того ж вони можуть подати судовий позов про усунення перешкод у користуванні майном, якщо хтось проживає у їхньому помешканні.

Водночас юридичним особам-резидентам Росії, які оформили документи на право власності під час окупації, не варто розраховувати на поблажливість української влади. Їхнє майно може бути примусово вилучене.

Окреме питання – купівля українськими громадянами нерухомості, збудованої впродовж окупації. Зараз питання правового статусу такого майна законодавчо не врегульовано. Однак юристи переконані, що законодавці подбають про ці випадки, а українці залишать за собою права на придбане майно.