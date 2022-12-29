По данным представительства Президента Украины в АРК, рынок недвижимости в оккупированном Крыму продемонстрировал падение на 72%. Низкие цены, нехарактерные для предновогоднего сезона, предлагают и арендодатели.

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Что происходит с рынком недвижимости Крыма

Первое потрясение рынок недвижимости Крыма ощутил в конце лета. Тогда первые взрывы на территории полуострова привели к массовой продаже жилья. В сентябре количество желающих продать квартиру выросло здесь в 1,5 – 2 раза, если сравнивать с апрелем. А в долларах жители полуострова продавали недвижимость фактически за бесценок.

До конца года рынок недвижимости показал серьезное падение – на 72%.

Рынок недвижимости в оккупированном Крыму "просел" на 72% – россияне после освобождения Херсона массово бегут с украинского полуострова и пытаются продать жилье, а владельцы гостиниц сдают номера с 50% скидкой "в новогодний сезон",

– говорится в сообщении.

Местные строительные компании, незаконно работающие в Крыму, тоже отмечают падение спроса. По их наблюдениям заинтересованность новым жильем упала в наименее защищенных регионах. К примеру, в Севастополе зафиксировано падение спроса более чем на 70%, в Судаке покупательский интерес снизился на 76%.

Спроса нет даже на предновогоднюю аренду гостиничных номеров

Интересно, что заполненность гостиниц Крыма тоже упала. Во многих из них предлагается до 50% скидки. Стоимость суточного проживания в самом скромном номере стартует от 2,5 тысячи рублей (от 750 гривен), а в четырех-, пятизвездочных отелях – обойдется в 5 – 10 тысяч рублей (1 500 – 3 000 гривен).

В этом году уменьшилось количество отдыхающих из России. На это повлияли как финансовые проблемы, так и риски возвращения домой из отпуска сухопутным путем будет проблематично.