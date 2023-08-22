У гривнях ціни зросли, бо змінився курс долара. Та в доларах ціна залишилася приблизно така ж, як у довоєнному періоді. Про це розповів президент Асоціації фахівців із нерухомості Юрій Піта.

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"Ситуація стабільна, ціни тримаються на пристойному рівні"

Середня вартість квадратного метра в будинку, який майже збудували, наприклад, у Києві залишилася на рівні 1000 – 1200 доларів. Це близько 41 – 42 тисячі гривень за квадратний метр на первинному ринку.

Експерт зазначає, що наразі вторинний ринок є пріоритетним для покупців. Адже в більшості міст України немає об'єктів, які починають будуватися. Переважно є об'єкти, які майже збудовані або введені в експлуатацію.

"За останні пів року ціни стабілізувалися, і суттєвих змін ми не спостерігаємо. Ті тенденції, які були, залишились – тобто обмаль пропозицій на ринку, а покупець достатньо активний. Це, з одного боку, стримує падіння цін, а з іншого – не дає покупцям повною мірою реалізувати свої плани і придбавати об'єкти. Тому баланс пропозиції і попиту є основним показником, який впливає на рівень цін у Києві та інших містах України", – каже експерт.

У довоєнний період попит був вищим, бо люди розуміли, що можуть придбати житло без ризику. Якби тодішній попит відновився, то виник би дуже серйозний дефіцит нерухомості. Зараз же попит нижчий і пропозицій менше, тому вони балансують між собою.

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Зниження попиту корелюється зниженням і пропозицій. Тому і ціни тримаються на достатньо пристойному рівні,

– додає президент Асоціації фахівців з нерухомості України.

Тим часом вартість оренди зросте на 10 – 15%. Зараз на неї хороший попит, а восени він взагалі буде високим, як і завжди. На осінь багато людей вирішують проблеми із житлом, тож відбувається підвищення вартості. Юрій Піта прогнозує, що це спостерігатиметься не тільки в Києві, а й у багатьох великих містах.