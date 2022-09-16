Якщо хтось наважується придбати житло, то шукає серед бюджетних варіантів. За словами рієлторів перевагу віддають однокімнатним та двокімнатним квартирам на вторинному ринку. Водночас попит на новобудови залишається доволі низьким.

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Що змінилося на ринку нерухомості

Як розповів заступник голови правління Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України Владислав Кулішенко, вартість квадратного метра на вторинному ринку в середньому залишилася на рівні 1000 доларів за метр.

У Києві, залежно від району, можна знайти й по 900 доларів і вище, це стосується елітних житлових комплексів, де продають метр по 1 200 – 1 300 доларів. Власники намагаються продавати квадратні метри за валюту, а не за гривні,

– розповідає він.

До війни покупці без проблем обмінювали долари на гривні та розплачувалися в національній валюті за квадратні метри. До того ж процедура оплати проходила безготівково. Проте сьогодні умови змінилися – продавці наполягають лише на готівковому розрахунку у доларах. Через це покупці стикаються із проблемами. Якщо потрібно обміняти гривню, доводиться обходити кілька обмінників. Якщо треба зняти гроші з депозиту, то доводиться чекати – більш як сто тисяч гривень на день банк не дає, а це близько 2 500 доларів.

Купують житло переважно ті, хто має готівку. А продавці якщо поступаються, то від сили на 10%. Втім, якщо йдеться про терміновий продаж, то дисконт може становити й 30%.

Варіантів поменшало. Багато хто з тих, хто продавав квартиру до війни, її законсервували. Не вийшли на ринок і ті, хто брав іпотечні кредити. Адже подорожчала облікова ставка НБУ, а відтак кредити дорожчатимуть. Але доходи скоротилися у багатьох, і далі виплачувати за кредитними зобов'язаннями неможливо,

– констатує Кулішенко.

Він вважає, що якщо так триватиме й далі банки почнуть відбирати житло, а на ринку з'явиться багато квартир. На думку рієлтора, тоді основний попит формуватимуть переселенці.

Як наголошує глава Спілки консультантів з нерухомості Іван Кудояр, нерухомість завжди була прив'язана до долара. Зараз це не змінилося. Гривня використовується для сплати податку, оформлення угоди. А розрахунок залишився в доларах, і найближчим часом все так і залишиться. Він підсумовує, що ціна квадрата не впаде навіть зважаючи на зменшення угод.

"Якщо до війни проходило щомісяця у Києві було від 3 000 до 5 000 угод, то зараз 300 – 400 угод – ринок упав на 85%. І серед операцій левова частка системна, коли забудовник побудував, ввів в експлуатацію та оформив усі квартири на себе, а потім їх продає на вторинному ринку у нотаріуса. Вони також входять до статистики, хоча це первинний ринок. Так само багато сімейних угод між родичами. А чистих купівель-продажів дуже мало", – зазначив він.

Кудояр розповів, що зараз по Україні можна нарахувати до 1000 угод на місяць. Продаються здебільшого квартири до 50 тисяч доларів, дорожче житло простоює в очікування платоспроможних покупців, адже продавці такого житла поки що не готові поступатися.