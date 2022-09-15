За даними консалтингової компанії "РеалЕкспо" та порталу заміської нерухомості Zagorodna, це на 18 708 гривень більше, аніж у січні.
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Причини подорожчання нерухомості під Києвом
Експерти наголошують, що подорожчання пов'язане насамперед зі зростанням курсу долара на 51% з початку року. Водночас зросла вартість будматеріалів. Сама житлова площа у гривнях піднялася в ціні на 1,5% за 7 місяців.
Також на зростання цін у котеджних містечках Вишгородського району впливає:
- відсутність платоспроможного попиту;
- відсутність покупців-інвесторів;
- міграційні процеси;
- дефіцит робочої сили;
- непрогнозованість війни;
- важка економічна ситуація та інфляція;
- відсутність кредитування забудовників.
Динаміка середньої вартості котеджних містечок Вишгородського району
|
Населений
|
Січень
|
Серпень
|
Вишгород
|
-
|
28 079 гривень за квадратний метр
|
Лебедівка
|
58 468 гривень за квадратний метр
|
81 888 гривень за квадратний метр
|
Нові Петрівці
|
22 076 гривень за квадратний метр
|
34 007 гривень за квадратний метр
|
Осещина
|
32 800 гривень за квадратний метр
|
51 046 гривень за квадратний метр
|
Синяк
|
24 806 гривень за квадратний метр
|
37 700 гривень за квадратний метр
|
Старі Петрівці
|
21 005 гривень за квадратний метр
|
28 795 гривень за квадратний метр
|
Хотянівка
|
42 425 гривень за квадратний метр
|
65 382 гривень за квадратний метр
|
Середнє
|
35 648 гривень за квадратний метр
|
54 356 гривень за квадратний метр
Лідером вартості "квадрату" стала Лебедівка – 81 888 гривень за квадратний метр. З початку року вартість "квадрату" зросла тут на 40%.
На другому місці – Хотянівка із вартістю 65 382 та зростанням ціни на 54,11%.
На третьому місці – Осещина із вартістю 51 046 гривень за "квадрат", ціна зросла на 55,62%.
Мінімальна вартість квадратного метра зафіксована у селищі Осещина. В окремих котеджних містечках метр продають за 21 878 гривень.
Максимальну вартість по регіону – 136 425 гривень за квадрат – пропонують у котеджному містечку у селищі Лебедівка.
Який формат житла найдорожчий
Середня вартість квадратного метра у котеджних містечках під Вишгородом змінювалася залежно від типу нерухомості. Станом на початок вересня ціни розподілилися так:
- таунхаус – 33 731 гривня;
- дуплекс – 42 481 гривня;
- котедж – 66 680 гривень;
- квадрекс – 31 750 гривень.
"Квадрат" у котеджах дорожче на 97,68%, ніж квадратний метр у таунхаусах. Експерти пояснюють, що така велика різниця пов'язана з великою кількістю містечок із котеджами еліт-класу.
Середня вартість квадратного метра у котеджних містечках Вишгородського району змінювалася залежно від стану будівництва. Станом на початок вересня:
- "квадрат" у споруджуваних об'єктах в середньому коштував 53 840 гривень,
- у збудованих – 57 728 гривень.
Також вартість "квадрату" напряму залежить від місця розташування: чим ближче до кордону Києва, тим дорожча нерухомість.