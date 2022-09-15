За даними консалтингової компанії "РеалЕкспо" та порталу заміської нерухомості Zagorodna, це на 18 708 гривень більше, аніж у січні.

Читайте також Робота велася неперервно, – як КН РІЕЛ сприяла евакуації мешканців з ЖК "Львівський Квартал"

Причини подорожчання нерухомості під Києвом

Експерти наголошують, що подорожчання пов'язане насамперед зі зростанням курсу долара на 51% з початку року. Водночас зросла вартість будматеріалів. Сама житлова площа у гривнях піднялася в ціні на 1,5% за 7 місяців.

Також на зростання цін у котеджних містечках Вишгородського району впливає:

відсутність платоспроможного попиту;

відсутність покупців-інвесторів;

міграційні процеси;

дефіцит робочої сили;

непрогнозованість війни;

важка економічна ситуація та інфляція;

відсутність кредитування забудовників.

Динаміка середньої вартості котеджних містечок Вишгородського району

Населений

пункт Січень Серпень Вишгород - 28 079 гривень за квадратний метр Лебедівка 58 468 гривень за квадратний метр 81 888 гривень за квадратний метр Нові Петрівці 22 076 гривень за квадратний метр 34 007 гривень за квадратний метр Осещина 32 800 гривень за квадратний метр 51 046 гривень за квадратний метр Синяк 24 806 гривень за квадратний метр 37 700 гривень за квадратний метр Старі Петрівці 21 005 гривень за квадратний метр 28 795 гривень за квадратний метр Хотянівка 42 425 гривень за квадратний метр 65 382 гривень за квадратний метр Середнє 35 648 гривень за квадратний метр 54 356 гривень за квадратний метр

Лідером вартості "квадрату" стала Лебедівка – 81 888 гривень за квадратний метр. З початку року вартість "квадрату" зросла тут на 40%.

На другому місці – Хотянівка із вартістю 65 382 та зростанням ціни на 54,11%.

На третьому місці – Осещина із вартістю 51 046 гривень за "квадрат", ціна зросла на 55,62%.

Мінімальна вартість квадратного метра зафіксована у селищі Осещина. В окремих котеджних містечках метр продають за 21 878 гривень.

Максимальну вартість по регіону – 136 425 гривень за квадрат – пропонують у котеджному містечку у селищі Лебедівка.

Який формат житла найдорожчий

Середня вартість квадратного метра у котеджних містечках під Вишгородом змінювалася залежно від типу нерухомості. Станом на початок вересня ціни розподілилися так:

таунхаус – 33 731 гривня;

дуплекс – 42 481 гривня;

котедж – 66 680 гривень;

квадрекс – 31 750 гривень.

"Квадрат" у котеджах дорожче на 97,68%, ніж квадратний метр у таунхаусах. Експерти пояснюють, що така велика різниця пов'язана з великою кількістю містечок із котеджами еліт-класу.

Середня вартість квадратного метра у котеджних містечках Вишгородського району змінювалася залежно від стану будівництва. Станом на початок вересня:

"квадрат" у споруджуваних об'єктах в середньому коштував 53 840 гривень,

у збудованих – 57 728 гривень.

Також вартість "квадрату" напряму залежить від місця розташування: чим ближче до кордону Києва, тим дорожча нерухомість.