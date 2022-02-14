Ринок нерухомості завмер: чи є приводи для паніки

Ринок нерухомості своєрідно відреагував на ризик вторгнення російських військ на територію України. експерти зазначають, що продаж житла тимчасово зупинився як на первинному, так і на вторинному ринку.

Деякі власники відкликали свої пропозиції, сподіваючись у майбутньому виставити їх за вищими цінами. Інші, якщо і продають, то з метою виручити готівку. Проте чекати на розпродаж ліквідної нерухомості за "панічними" цінами експерти б не радили.

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Як поводиться ринок нерухомості

Зараз у нас кількість угод близька до нуля, тобто ринок у стані "не знаю, куди бігти". Забудовники кричать, що ринок піде вгору, а "вторинка" під них підлаштовується, тому теж тримає ціни,

– розповів фахівець з нерухомості Михайло Артюхов.

Зараз на ринку спостерігаються точкові продажі об'єктів за заниженою ціною. Однак називати це тенденцією рано.

Наразі експерт зазначає 2 напрями поведінки на ринку: відкладання продажу та вихід у готівку.

Деякі власники відкликали свої пропозиції про продаж. Вони вважають, що зараз ніхто гідно не оцінить їх "чудові об'єкти", а вони хотіли б продати їх дорожче, тому що ринок в особі великих забудовників каже, що ціни зростають всупереч усьому,

– каже Артюхов.

Такі клієнти повернуться на ринок лише за умови, що ціни справді піднімуться. У разі, якщо цього не станеться, вони вважають за краще "не втрачати гроші", уточнює фахівець.

Другою лінією поведінки став активний вихід у кеш. Проте така тенденція є нормальною для будь-якого інвестора: якщо є невизначеності, вони вважають за краще мати на руках готівку, яку, на відміну від квартири, можна взяти і вивести з країни.

І оскільки ринок нерухомості регулярно проходить усілякі стрес-тести, сценарій майже завжди ідентичний: спочатку він завмирає на якийсь період, але потім все одно повертається у свій регулярний темп роботи – попит та пропозиції регулюють себе природним чином.

Поточні хвилювання покупців та власників не пов'язані з економічним фактором на ринку, а більше – зайва обережність. Тенденції для підвищення цін зараз немає, тенденції різкого зниження цін – теж немає,

– резюмує Артюхов.