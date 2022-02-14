Некоторые владельцы отозвали свои предложения, надеясь в будущем выставить их по более высоким ценам. Остальные, если и продают, то с целью выручить наличные. Однако ждать распродажи ликвидной недвижимости по "паническим" ценам эксперты бы не советовали.

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Как ведет себя рынок недвижимости

Сейчас у нас количество сделок близко к нулю, то есть рынок в состоянии "не знаю, куда бежать". Застройщики кричат, что рынок пойдет вверх, а "вторичка" под них подстраивается, поэтому тоже держит цены,

– рассказал специалист по недвижимости Михаил Артюхов.

Сейчас на рынке наблюдаются точечные продажи объектов по заниженной цене. Однако называть это тенденцией рано.

Сейчас эксперт отмечает 2 направления поведения на рынке: откладывание продаж и обналичивание.

Некоторые владельцы отозвали свои предложения о продаже. Они считают, что сейчас никто по достоинству не оценит их "прекрасные объекты", а они хотели бы продать их дороже, потому что рынок в лице крупных застройщиков говорит, что цены растут вопреки всему.

– говорит Артюхов.

Такие клиенты вернутся на рынок только при условии, что цены действительно поднимутся. В случае, если этого не произойдет, они предпочитают "не терять деньги", уточняет специалист.

Второй линией поведения стал активный выход в кэш. Однако такая тенденция является нормальной для любого инвестора: если есть неопределенности, они предпочитают иметь на руках наличные деньги, которые, в отличие от квартиры, можно взять и вывести из страны.

И поскольку рынок недвижимости регулярно проходит всевозможные стресс-тесты, сценарий почти всегда схож: сначала он замирает на какой-то период, но потом все равно возвращается в свой регулярный темп работы – спрос и предложения регулируют себя естественным образом.

Текущие волнения покупателей и собственников не связаны с экономическим фактором на рынке, а больше излишняя осторожность. Тенденции для повышения цен сейчас нет, тенденции резкого снижения цен тоже нет,

– резюмирует Артюхов.

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