Суборенда стає популярнішою: як війна змінила ринок офісної нерухомості Києва

Орендна активність у Києві в III кварталі 2022 року залишалася обмеженою та була обумовлена ​​продовженням або переукладанням договорів та скороченням існуючих офісних площ орендарями.

Про це йдеться у звіті міжнародної консалтингової компаніх у сфері комерційної нерухомості CB Richard Ellis (CBRE) в Україні, повідомляє 24 канал.

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Який формат сьогодні найбільш поширений серед орендарів офісної нерухомості

За даними дослідження, дедалі поширенішою стає практика суборенди. Тобто орендарі готові здавати частини своїх офісів з метою оптимізації орендної плати або операційних видатків у зв'язку з низьким рівнем заповнюваності. Залежно від умов оренди суборенда найчастіше є рішенням у разі неможливості розірвання договорів оренди. Водночас обсяг укладених угод з суборенди залишається низьким через обмежену орендну активність на ринку.



Офісні пропозиції в умовах війни / Інфографіка CBRE

При цьому чисте поглинання залишається негативним вже 3 квартали поспіль. Цьому сприяє стриманий попит та оптимізація орендарями своїх офісних потреб. Така тенденція прогнозується й до кінця поточного року, але з деяким зниженням темпів.

За III квартал у столиці не ввели в експлуатацію жодного нового бізнес-центру, що повністю пов'язано з військовими діями. Таким чином, загальний обсяг пропозиції офісів у Києві не змінився та становить близько 2,11 мільйона квадратних метрів.



Ринок офісної нерухомості у цифрах / Інфографіка CBRE

Прайм-ставка оренди знизилася в середньому на 8 – 10%, з 25 до 22 – 23 доларів за квадратний метр на місяць від початку року. Орендні ставки у класі А варіювалися від 18 – 26 доларів (нижній ціновий сегмент – мінус 7% за квадратний метр), у класі В – від 7 – 17 доларів (нижня межа – мінус 22%, а верхня – мінус 15%).

У CBRE зазначили, що фактичні умови угод часто є значно нижчими від заявлених і різниця може становити від -20% до -50% від задекларованих, що видно за орендними ставками.