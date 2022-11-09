Об этом говорится в отчете международной консалтинговой компании в сфере коммерческой недвижимости CB Richard Ellis (CBRE) в Украине, сообщает 24 канал.

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Какой формат сегодня наиболее распространён среди арендаторов офисной недвижимости

По данным исследования, все более распространенной становится практика субаренды. То есть, арендаторы готовы сдавать части своих офисов с целью оптимизации арендной платы или операционных расходов в связи с низким уровнем заполняемости. В зависимости от условий аренды субаренда чаще всего является решением при невозможности расторжения договоров аренды. В то же время объем заключенных сделок по субаренде остается низким из-за ограниченной арендной активности на рынке.



Офисные предложения в условиях войны / Инфографика CBRE

При этом чистое поглощение остается отрицательным уже 3 квартала подряд. Этому способствует сдержанный спрос и оптимизация арендаторами своих офисных нужд. Такая тенденция прогнозируется и до конца текущего года, но с некоторым понижением темпов.

За III квартал на рынок столицы не ввели в эксплуатацию ни один новый бизнес-центр, что полностью связано с военными действиями. Таким образом, общий объем предложения офисов в Киеве не изменился и составил около 2,11 миллиона квадратных метров.



Рынок офисной недвижимости в цифрах / Инфографика CBRE

Прайм-ставка аренды снизилась в среднем на 8 – 10%, с 25 до 22 – 23 долларов за квадратный метр в месяц с начала года. Арендные ставки в классе А варьировались от 18 – 26 долларов (нижний ценовой сегмент – минус 7% за квадратный метр), в классе В – от 7 – 17 долларов (нижний предел – минус 22%, а верхний – минус 15%).

В CBRE отметили, что фактические условия соглашений часто значительно ниже заявленных и разница может составлять от -20% до -50% от задекларированных, что видно по арендным ставкам.