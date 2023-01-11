Яке житло з огляду на ситуацію в країні обирають покупці, які варіант є на ринку, що буде із цінами на вторинні квартири та новобудови – далі.

Цікаво Квартири з видом на схили Подолу: другу чергу ЖК "Львівська Площа" введено в експлуатацію

Істотне падіння ринку нерухомості в Україні

Оскільки покупці не хочуть затрачати час на ремонт, на ринку купівлі-продажу підвищився попит на відремонтовані квартири у введених в експлуатацію новобудовах. Найчастіше таке житло обирають переселенці, яким немає куди повертатися й вони хочуть "осісти" в новому регіоні. Відсутність стресів, пов'язаних із ремонтом, є для них бонусом. Навіть, якщо за нього потрібно доплатити.

Аналіз реальних угод показує, що ціни на квартири знизилися на 30% проти довоєнних. Фактично, власники, які купували нерухомість за ринковими цінами до повномасштабного вторгнення, продають собі у збиток, тому їхня мотивація – не заробити на цих інвестиціях, а бодай частково повернути вкладене.

Багато хто відкладає продаж до перемоги, адже тоді очікується стабілізація попиту. Водночас інвестори живуть із постійним побоюванням, що у квартиру прилетить ракета, а смаки покупців зміняться настільки, що куплений до війни об'єкт втратить будь-яку привабливість.

Загалом, згідно з даними Мін’юсту, кількість угод на вторинному ринку впала. Якщо у 2021 році кількість правочинів із об’єктами нерухомості та землею у другому кварталі становила 212,75 тисячі то у відповідному періоді 2022 року – лише 32,45 тисячі.

Звісно, частково це можна пояснити тим, що реєстр був закритий і відкрився тільки у травні, тож реєструвати угоди було неможливо. Тобто насправді половину кварталу реєстр не працював, тому падіння експерти оцінюють не в 6,5 раза, а приблизно у 3,5 раза.

Купувати житло не поспішають і новобудовах

Коливання цін на новобудови свідчить про те, що забудовники намагаються "намацати" оптимум, за якого їм вдасться отримати максимальний прибуток. Однак покупців не приваблюють навіть знижки. Як видно з даних Мін’юсту, падіння попиту просто шалене, тому реального продажу на ринку нерухомості, яка будується, все ж таки немає.



Кількість введеного в експлуатацію. житла / Дані Мінстат

Введення в експлуатацію квадратних метрів знизилось лише у 2 рази, порівняно з 2021 роком. Таким чином, навіть попри війну, забудовники розраховують продати не набагато менше об'єктів.

Що стабілізує ринок житла

Ходить багато чуток про локальні "залізні куполи" над критичною інфраструктурою України. Вони могли б відродити ринок нерухомості й економіку.

Істотно оживити ринок зможе також рішення про початок компенсації за втрачене чи пошкоджене житло. Якщо громадяни, чиє житло пошкоджене, зможуть обирати собі "квадрати", на ринку з'являться додаткові стимули.