Какое жилье учитывая ситуацию в стране выбирают покупатели, какие варианты есть на рынке, что будет с ценами на вторичные квартиры и новостройки – дальше.

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Существенное падение рынка недвижимости в Украине

Поскольку покупатели не хотят тратить время на ремонт, на рынке купли-продажи повысился спрос на отремонтированные квартиры во введенных в эксплуатацию новостройках. Чаще такое жилье выбирают переселенцы, которым некуда возвращаться и они хотят "осесть" в новом регионе. Отсутствие стрессов, связанных с ремонтом, является для них бонусом. Даже если за него нужно доплатить.

Анализ реальных сделок показывает, что цены на квартиры снизились на 30% против довоенных. Фактически, владельцы, которые покупали недвижимость по рыночным ценам до полномасштабного вторжения, продают себе в убыток, поэтому их мотивация – не заработать на этих инвестициях, а частично вернуть вложенное.

Многие откладывают продажу до победы, ведь тогда ожидается стабилизация спроса. В то же время инвесторы живут с постоянной опаской, что в квартиру прилетит ракета, а вкусы покупателей изменятся настолько, что купленный до войны объект потеряет всякую привлекательность.

В общем, согласно данным Минюста, количество сделок на вторичном рынке упало. Если в 2021 году количество сделок с объектами недвижимости и землей во втором квартале составило 212,75 тысячи, то в соответствующем периоде 2022 года – только 32,45 тысячи.

Конечно, частично это объяснимо тем, что реестр был закрыт и открылся только в мае, так что регистрировать сделки было невозможно. То есть на самом деле половину квартала реестр не работал, поэтому падения эксперты оценивают не в 6,5 раза, а примерно в 3,5 раза.

Покупать жилье не спешат и в новостройках

Колебания цен на новостройки свидетельствуют, что застройщики пытаются "нащупать" оптимум, при котором им удастся получить максимальную прибыль. Однако покупателей не привлекают даже скидки. Как видно из данных Минюста, падение спроса просто безумное, поэтому реальных продаж на строящейся недвижимости все же нет.



Количество введенного в эксплуатацию. жилья / Данные Минстат

Ввод в эксплуатацию квадратных метров снизилось только в 2 раза, по сравнению с 2021 годом. Таким образом, даже несмотря на войну, застройщики рассчитывают продать немногим меньше объектов.

Что стабилизирует рынок жилья

Ходит много слухов о локальных "железных куполах" над критической инфраструктурой Украины. Они могли бы возродить рынок недвижимости и экономику.

Существенно оживить рынок сможет также решение о начале компенсации за утраченное или поврежденное жилье. Если граждане, чье жилье повреждено, смогут выбирать "квадраты", на рынке появятся дополнительные стимулы.