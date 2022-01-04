Об этом свидетельствуют новые статистические данные портала "ЛУН Мисто". Собрали самое важное.

Читайте Известный девелопер назвал главные тенденции на рынке жилья в 2022 году

Сколько стоит квартира в новостройках Киева

По состоянию на 1 января 2022 года средняя цена "квадрата" в новостройках выросла за последний месяц с 34 700 гривен до 35 000 гривен за квадратный метр. Для сравнения: за ноябрь квадратный метр вырос на 1700 гривен.

Стоимость квадрата выросла меньше, чем на 1% / Фото "ЛУН Мисто"

Минимальная цена "квадрата" в новостройках в декабре выросла больше – на 3%: с 22 000 до 22 900 гривен за квадратный метр.

Как распределились цены по районам

Самым дорогим районом Киева остается Печерский. Средняя стоимость квадратного метра нового жилья составляет 69 100 гривен за квадратный метр.

В тройке дорогих районов также Подольский – 48 800 гривен и Шевченковский – 44 500 гривен за "квадрат"

Статус дешевого продолжает удерживать Деснянский район, "квадрат" здесь стоит 23 900 гривен. В декабре стоимость аналогичной площади составила 22 400 гривен.